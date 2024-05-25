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Суббота 25 мая

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Проклятый рак: смерть пришла в дом знаменитого телеведущего

Проклятый рак: смерть пришла в дом знаменитого телеведущего
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Уход дорогих и любимых – это всегда шок и боль. Так сложно справиться с эмоциями...

Телеведущий и шоумен Артур Цветков сообщил траурную новость: умер его любимый бигль Сэм, которого Арчи забрал из приюта семь лет назад. У пса диагностировали рак, и домашний любимец проходил тяжелое лечение лейкомы в течение двух месяцев. Сэм скончался от остановки сердца.

Фото: пресс-служба

Шоумен, по его признанию, очень тяжело переносит потерю. "Так случилось, что Сэм пришел ко мне в очень сложный жизненный момент, – рыдает Арчи. – Я забрал его уже трехлетним из приюта. Его вывели на поводке, в наморднике, злого и агрессивного, но как только его спустили с поводка, он влетел в открытую дверь моей машины и просто не дал шанса забрать из приюта кого-то другого. За семь лет проведенных вместе этот пес-отказник заново научил меня любить людей".

Фото: пресс-служба

"Это был самый умный пес, которых я когда-либо видел, – вздыхает ведущий. – Поэтому когда вы слышите, что нельзя забирать чужих собак – не верьте! Это не так. Нужно максимально стараться забирать животных из приютов, давать второй шанс, потому что они учат нас любить. Я призываю всех людей обратить внимание на тысячи лапок в приютах, которые ждут нас. Нет ничего бесценнее жизни и любви, которую мы обязаны дарить".

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25 мая 2024, 23:09
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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