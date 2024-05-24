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Пятница 24 мая

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Переломный момент в жизни Урганта: куда он и почему?

Переломный момент в жизни Урганта: куда он и почему?
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Нынешняя ситуация – катализатор. Телевидение, некогда главная сцена, для Урганта сейчас – переменная с неопределенным значением. И здесь важен нюанс: отсутствие одного не означает отсутствие всего.

Кинокритик Александр Шпагин не исключает, что Иван Ургант может оставить телевидение ради большого кино. И дело не только в "нынешних реалиях", как выразился сам эксперт в интервью порталу "Страсти", но и в том, что Ургант, наконец, готов раскрыть свой драматический потенциал.

По мнению эксперта, дебют Урганта на телевидении не предвещал ничего выдающегося. Если сравнивать с яркой харизмой Андрея Урганта, Иван поначалу казался лишь бледной тенью своего отца. Более того, даже участие в популярных сериалах, как, например, "Улицы разбитых фонарей", не приносило ему особого успеха. Ургант-младший был словно затерян в мире отечественного шоу-бизнеса, не имея ни собственного образа, ни ярких ролей.

Однако к концу 2000-х Иван Андреевич находит свой фирменный стиль – ироничную маску весельчака и балагура. Этот образ, по меткому замечанию Шпагина, отразился даже в комедии "Мифы", где звезды иронично играли самих себя. Но могла ли эта маска стать тюрьмой для настоящего таланта?

Прорыв произошел в фильме "Он, она и я", где Ургант сыграл в драматическом дуэте с Юрием Галибиным. Именно эта картина, по мнению эксперта, показала настоящий актерский потенциал Урганта, его способность переживать и выражать глубокие эмоции. Интересно, что похожий путь проделал и еще один известный шоумен, Николай Фоменко, также сумевший выйти за рамки комического амплуа.

Несмотря на успешный опыт в драматическом амплуа, Ургант продолжил развивать свой комедийный образ, став одним из самых востребованных шоуменов страны. Однако последние события, возможно, станут поворотным моментом в его карьере.

Шпагин убежден, что Ургант способен на гораздо большее, чем роль веселого балагура. Кинокритик видит в нем потенциал для серьезных драматических ролей и считает, что сейчас самое время для нового этапа в карьере артиста. Ведь именно в сложные периоды жизни открываются новые грани таланта, и кто знает, возможно, именно сегодня мы увидим настоящего Ивана Урганта во всей его красе.

Верит ли в это сам Ургант – вопрос открытый. Однако, как говорил Станиславский, "театр начинается с вешалки", а большое кино для Ивана Урганта, возможно, начинается сейчас.

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24 мая 2024, 16:56
Кадр YouTube / @GQRussia
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почерневший от горя Боярский снял шляпу у гроба Нины Ургант

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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