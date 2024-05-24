ТЕСТ: кинолента памяти – знаете ли вы фильмы СССР?

Этот тест – не просто набор вопросов, а машина времени, которая перенесет вас в эпоху, где не было соцсетей, но был кинематограф, способный тронуть сердца миллионов. Если вы считаете, что знакомы с советским кинематографом лучше, чем с современными блокбастерами, или же только начинаете открывать для себя мир кинолент, созданных на территории бывшего СССР, – вам идеально подходит этот тест!
Он бросит вызов вашей эрудиции и внимательности, ведь чтобы ответить правильно, нужно не просто помнить названия фильмов, а понимать контекст эпохи, чувствовать настроение времени и узнавать фамилии актеров, ставших символами целой страны. Вас ждут вопросы, охватывающие разные жанры – от комедий Гайдая, заставляющих смеяться до слез, до исторических драм, которые не оставят равнодушным никого.
Пройдите тест и узнайте: настоящий ли вы знаток советского кинематографа или же вам только предстоит открыть для себя этот удивительный мир, полный искренности, глубины и неповторимого шарма. Не бойтесь ошибиться, ведь каждая ошибка – это повод пересмотреть любимое кино СССР и открыть для себя новые грани советского киноискусства.
ВОПРОСЫ
1. Кто из этих актеров НЕ был задействован в съемках фильма СССР "Кавказская пленница"?
а) Юрий Никулин;
б) Евгений Моргунов;
в) Александр Демьяненко;
г) Савелий Крамаров
2. Сможете Выбрать единственное верное утверждение, опираясь на логику?
Для всех комедий Гайдая верно, что в них снимается Нина Гребешкова или в них снимается Георгий Вицин.
а) В некоторых комедиях Гайдая снимается Нина Гребешкова, а в некоторых – Георгий Вицин;
б) Во всех комедиях Гайдая снимается и Нина Гребешкова, и Георгий Вицин;
в) В комедиях Гайдая не снимается Нина Гребешкова, но снимается Георгий Вицин;
г) В комедиях Гайдая снимается Нина Гребешкова, но не снимается Георгий Вицин
3. В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Шульгу, пытающегося открыть дверь с помощью отмычки, внезапно окликает управдом Иван Васильевич Бунша. Какую вещь режиссер Леонид Гайдай заставил надеть актера Михаила Пуговкина в этой сцене, чтобы подчеркнуть нелепость ситуации?
а) Парик;
б) Тапочки;
в) Жилетку;
г) Корону
4. В советском кинофильме "Андрей Рублев" звучит фраза, ставшая крылатой, но с использованием эзопова языка, чтобы обойти цензуру. Сможете Закончить фразу в соответствии с духом времени и сюжетом картины СССР?
Герой говорит: "Истинное величие правителя не в том, чтобы всех подчинить себе, а в том, чтобы..."
а) "...найти общего врага и объединить народ";
б) "...построить общество всеобщего благоденствия";
в) "...победить в себе тирана и служить народу";
г) "...оставить после себя великую державу и славу в веках"
5. Из какой исторической драмы СССР этот кадр?
а) "Война и мир" (1967)
б) "Степь" (1977)
в) "Среди серых камней" (1983)
г) "Хлеб и соль" (1970)
ОТВЕТЫ
1—Г;
2—А;
3—Б;
4—В;
5—А.
Если вы дали 5 правильных ответов на все 5 вопросов о советском кино — поздравляем! Вы набрали максимальный балл — это 5! За каждую ошибку вычитайте 1 из 5, а лучше пересмотрите киноленты СССР всей семьей и возвращайтесь к тесту от редакции "Дни.ру"!