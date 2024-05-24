ТЕСТ: кинолента памяти – знаете ли вы фильмы СССР?

Вас ждет не просто испытание для киноманов, а проверка глубины погружения в мир советского кинематографа. Вам нужно не только вспоминать сюжеты, роли и артистов из легендарных фильмов, но и сравнивать, анализировать, делать выводы.

Этот тест – не просто набор вопросов, а машина времени, которая перенесет вас в эпоху, где не было соцсетей, но был кинематограф, способный тронуть сердца миллионов. Если вы считаете, что знакомы с советским кинематографом лучше, чем с современными блокбастерами, или же только начинаете открывать для себя мир кинолент, созданных на территории бывшего СССР, – вам идеально подходит этот тест!



Он бросит вызов вашей эрудиции и внимательности, ведь чтобы ответить правильно, нужно не просто помнить названия фильмов, а понимать контекст эпохи, чувствовать настроение времени и узнавать фамилии актеров, ставших символами целой страны. Вас ждут вопросы, охватывающие разные жанры – от комедий Гайдая, заставляющих смеяться до слез, до исторических драм, которые не оставят равнодушным никого.

Пройдите тест и узнайте: настоящий ли вы знаток советского кинематографа или же вам только предстоит открыть для себя этот удивительный мир, полный искренности, глубины и неповторимого шарма. Не бойтесь ошибиться, ведь каждая ошибка – это повод пересмотреть любимое кино СССР и открыть для себя новые грани советского киноискусства.

ВОПРОСЫ

1. Кто из этих актеров НЕ был задействован в съемках фильма СССР "Кавказская пленница"?

а) Юрий Никулин;

б) Евгений Моргунов;

в) Александр Демьяненко;

г) Савелий Крамаров

2. Сможете Выбрать единственное верное утверждение, опираясь на логику?





Для всех комедий Гайдая верно, что в них снимается Нина Гребешкова или в них снимается Георгий Вицин.

а) В некоторых комедиях Гайдая снимается Нина Гребешкова, а в некоторых – Георгий Вицин;

б) Во всех комедиях Гайдая снимается и Нина Гребешкова, и Георгий Вицин;

в) В комедиях Гайдая не снимается Нина Гребешкова, но снимается Георгий Вицин;

г) В комедиях Гайдая снимается Нина Гребешкова, но не снимается Георгий Вицин

3. В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Шульгу, пытающегося открыть дверь с помощью отмычки, внезапно окликает управдом Иван Васильевич Бунша. Какую вещь режиссер Леонид Гайдай заставил надеть актера Михаила Пуговкина в этой сцене, чтобы подчеркнуть нелепость ситуации?

а) Парик;

б) Тапочки;

в) Жилетку;

г) Корону

4. В советском кинофильме "Андрей Рублев" звучит фраза, ставшая крылатой, но с использованием эзопова языка, чтобы обойти цензуру. Сможете Закончить фразу в соответствии с духом времени и сюжетом картины СССР?





Герой говорит: "Истинное величие правителя не в том, чтобы всех подчинить себе, а в том, чтобы..."

а) "...найти общего врага и объединить народ";

б) "...построить общество всеобщего благоденствия";

в) "...победить в себе тирана и служить народу";

г) "...оставить после себя великую державу и славу в веках"

5. Из какой исторической драмы СССР этот кадр?

а) "Война и мир" (1967)

б) "Степь" (1977)

в) "Среди серых камней" (1983)

г) "Хлеб и соль" (1970)

ОТВЕТЫ

1—Г;

2—А;

3—Б;

4—В;

5—А.