"Это они про меня?": Пугачева обиделась на группу "На-На" из-за песни про Бабушку Ягу

Про Аллу Пугачеву принято говорить как про великую и могучую. Мол, она вершила судьба и решала, кого пустить на сцену, а кого пока придержать. Рассказом о живущей в Израиле Примадонне с "Дни.ру" на премьере реалити-шоу "Клиника счастья" от KION.

Владимир Левкин сравнивает продюсерский дар Бари Алибасова и Аллы Пугачевой. По его словам, только жесткость и твердость помогли им преодолеть все.

"Я помню, как в начале 90-х Алла Борисовна отсматривала нас для участия в ее "Рождественских встречах", - говорит Владимир. – В ту пору ее мужем был Евгений Болдин. А мы решили исполнять нах тогдашний хит "Бабушка Яга" (первая песня группы, ставшая популярной – Прим. ред.). И когда запели, Пугачева рявкнула на весь спорткомплекс "Олимпийский": "Женя, это про меня, что ли они поют?" В итоге мы не попали тогда на "Рождественские встречи" – это случится позднее, за что мы ей благодарны".

"На-На" дебютировали в популярном авторском музыкальном проекте Пугачевой лишь в 1993-м, когда спели суперхит "Упала шляпа". Спустя год группа участвовала в съемках "Рождественских встреч" на даче Валерия Леонтьева.

Сегодня он живет в Америке. А Алла Пугачева – в Израиле. И возвращения Примадонны в родные палестины Владимир Левкин не ждет. "Мне кажется, что Пугачева в Россию больше не вернется, – считает музыкант. – По всем приметам – не вернется".