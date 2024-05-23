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Четверг 23 мая

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Волочкова ответила всем клевещущим на ее молодость и красоту

Волочкова ответила всем клевещущим на ее молодость и красоту
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Анастасия Волочкова стала звездой ежегодной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, На красной дорожке церемонии балерина появилась в компании модельера и дизайнера Джемала Махмудова. И ответила на вопросы "Дни.ру".

Анастасия Волочкова похвасталась свежим мальдивским загаром. Он ей очень идет, молодит, свежит. "В 23-й раз за 12 лет я была на Мальдивах, – призналась звезда балета. – У меня ведь традиция ездить туда в январе на две недели и в мае".

Но артистка призналась, что в очередной раз столкнулась с критикой со стороны злопыхателей. "Когда выезжаешь на дорогой курорт, такой как Мальдивы, то всегда сталкиваешься с завистью, злобой, ненавистью и хейтом со стороны людей, – вздыхает балерина всея Руси. – А я там не только отдыхала, но еще и моей подругой – фотографом и режиссером Леной Голицыной – снимала клип на мой новый трек. Вставали в 5 утра и встречали Солнце".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

К счастью, на мнение чужих людей и их косые взгляды Волочковой плевать с высокой колокольни.

"Сказать на красоту, что это плохо – самое простое, – уверена Анастасия Юрьевна. – А вот признать, что я фактурная, красивая, стройная – это уже сложнее".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Действительно, она выглядит сегодня солидной, респектабельной, статусной дамой – красиво одевается, эффектно краситься. Волочкова живет в свое удовольствие, чего и всем желает!

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23 мая 2024, 10:38
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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