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Среда 22 мая

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Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери

Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери
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Юмористка поделилась как личными, так и публичными подробностями жизни. Ее официальное заявление впечатляет!

В детстве артистка была всецело недовольна своим обликом: невысокий рост, отсутствие модельной внешности, мальчишеское поведение и такие же увлечения сыграли главную роль в становлении личности Елены Воробей. Зато с возрастом обладательница неплохого юмора и незаурядной внешности добилась творческого роста и развития, благодаря которому научилась любить и принимать себя.

Об этом юмористка РФ заговорила в новом интервью, но тут же то ли в шутку, то ли всерьез, заговорила об обратном.

"Вот попыталась вас обмануть, да не вышло. А как же ринопластика? Я ведь все-таки меняла свой профиль", — отметила Елена Яковлевна.

Отметим, что ее настоящая фамилия не Воробей, а Лебенбаум. И вот, с ее стороны очередной обман! Как говорится, слово не воробей!

Однако пластика лица в жизни Елены была давно, лет 15 назад, а сейчас все иначе и гораздо интереснее. Елена Яковлевна лишь поддерживает результат и не гонится за модой нынешней молодежи 15 весен от роду. Хотя, как и прежде, без медицинских специалистов никак! Артистка юмористического жанра прислушивается к здоровью, доверяет косметологам облик, поддерживает состояние кожи и проходит чекапы — комплексные обследования организма в РФ.

"Настало время уделять побольше внимания здоровью. Я все чаще заглядываю к косметологам, слежу за состоянием качества кожи, время от времени прохожу "чекапы", — выразилась королева юмора.

Увлечение медициной, поглотившее Елену, передалось и дочери. София Лебенбаум, то есть "Воробей-младшая", учится не в Москве, а в Санкт-Петербурге, причем именно на врача. Осенью 2024-го она пойдет на 4 курс при поддержке, заботе и настоящей любви своей мамы. Отметим: в 2012-м году главная женщина в семье Лебенбаумов получила звание "Заслуженная артистка РФ".

ДНИ в Telegram

22 мая 2024, 12:05
Коллаж: Дни.ру // Кадр YouTube / @HEATshowbiz
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