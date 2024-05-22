Не благодарите: родившая двоих детей Тодоренко показала "мохнатку"

В мире существует множество способов борьбы со стрессом: медитация, йога, прогулки на свежем воздухе... А вот Регина знает и использует один верный, необычный и совершенно удивительный способ!



В своем Telegram-канале телеведущая показала видео, на котором запечатлена невероятно милая мохнатка: одна мохнатая панда. Этот пушистый зверек с одновременно черным и белым окрасом исследует окружающий мир, вызывая умиление у каждого, кто видит эти кадры. Но, как уверяет сама Тодоренко, перенесшая роды 2-х детей, под особенным впечатлением будут не взрослые, а дети!

"Не благодарите! ДЕТИ ТОЧНО БУДУТ В ВОСТОРГЕ ОТ ЭТОГО ВИДЕО", — отметила Регина.

Поведение панды на видео наполнено детской непосредственностью и трогательной неуклюжестью. Она неуверенно переступает с лапы на лапу, забавно моргает своими черными глазками и с любопытством изучает все вокруг. Кажется, ничто не может нарушить ее безмятежность и спокойствие. Разве что одна Тодоренко!

Именно это спокойствие и безмятежность, излучаемая пандой, действует на зрителей как умилительный антистресс.

И действительно, просмотр одного видеоролика с этой забавной пандой способен:

1. Поднять настроение — на все 100!

2. Снять стресс — на все 100%

3. Вызвать детскую улыбку — 100+%!

4. Заставить забыть мир о проблемах — 1000%