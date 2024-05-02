"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача

Российский ученый, зоолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил важные сведения о себе. Основатель программы "В мире животных" решил оставить Москву и наметил важный план действий.

В прошлом году в Сети распространили новости о травме, которую получил Николай Дроздов, когда поскользнулся на льду и упал — повредил скелет грудной клетки. Он сломал семь ребер, перенес первую операцию, прошел важный курс восстановления, затем перенес вторую операцию — уже в области колена. А далее Николай Дроздов не просто сумел встать на ноги, а начал бегать по лестнице, как мальчишка или даже шустрый зверек.

В этом году в прессе разместили и распространили доказательства, что 86-летний зоолог вернулся к активной жизни и прошел большие дистанции. Он попал на камеру, когда совершал прогулку. Николай Дроздов выглядел так, будто и не ломал семь костей и не переносил две важных операции.

Очевидно, удача и успех оказались на стороне 86-летнего ученого. Между тем судьба подарила ведущему шанс стать "крестным" большого зверя. Сотрудники дальневосточного нацпарка "Земля Леопарда" позвонили ведущему, чтобы он получил статус хранителя леопарда.

Когда мужчина получил предложение, то осмелился взять на себя ответственность. Николай Дроздов далеко не первый из тех, кто решился на подобное, он подумал, принял решение и сумел обрести подопечного. Пенсионер дал согласие, после чего получил от коллег сертификат и оттиск лапки пятнистого "крестника".

Важный вопрос: почему 86-летний телеведущий ломает не только ребра, но и систему? Пока ровесники сидят дома, Николай Дроздов готовится покорить новые дистанции, чтобы попасть в гости к леопарду, поглядеть на него вживую и познакомиться поближе. Зоолог надеется на врача, который намеревается поехать с ним и при необходимости готов оказать помощь, если 86-летний товарищ будет выглядеть неважно.

Мысленно Николай Дроздов уже начинает сборы, но фактически все зависит от решения жены, Татьяны Петровны. Как говорится, семь раз отмерь — один раз отрежь. Она хоть и прошла с супругом огонь и воду, а все таки для нее важно, чтобы муж не только получил удовольствие и сумел добраться до нацпарка, но и вернулся к ней назад живым и со всеми ребрами.

"Если я скажу своей Татьяне, что еду в путешествие с врачом, то тогда у меня еще есть шансы на поездку", – цитирует 86-летнего Дроздова сайт PROZVEZD.

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