Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Четверг 2 мая

10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача

"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача
75

Российский ученый, зоолог и телеведущий Николай Дроздов сообщил важные сведения о себе. Основатель программы "В мире животных" решил оставить Москву и наметил важный план действий.

В прошлом году в Сети распространили новости о травме, которую получил Николай Дроздов, когда поскользнулся на льду и упал — повредил скелет грудной клетки. Он сломал семь ребер, перенес первую операцию, прошел важный курс восстановления, затем перенес вторую операцию — уже в области колена. А далее Николай Дроздов не просто сумел встать на ноги, а начал бегать по лестнице, как мальчишка или даже шустрый зверек.

В этом году в прессе разместили и распространили доказательства, что 86-летний зоолог вернулся к активной жизни и прошел большие дистанции. Он попал на камеру, когда совершал прогулку. Николай Дроздов выглядел так, будто и не ломал семь костей и не переносил две важных операции.

Очевидно, удача и успех оказались на стороне 86-летнего ученого. Между тем судьба подарила ведущему шанс стать "крестным" большого зверя. Сотрудники дальневосточного нацпарка "Земля Леопарда" позвонили ведущему, чтобы он получил статус хранителя леопарда.

Когда мужчина получил предложение, то осмелился взять на себя ответственность. Николай Дроздов далеко не первый из тех, кто решился на подобное, он подумал, принял решение и сумел обрести подопечного. Пенсионер дал согласие, после чего получил от коллег сертификат и оттиск лапки пятнистого "крестника".

Важный вопрос: почему 86-летний телеведущий ломает не только ребра, но и систему? Пока ровесники сидят дома, Николай Дроздов готовится покорить новые дистанции, чтобы попасть в гости к леопарду, поглядеть на него вживую и познакомиться поближе. Зоолог надеется на врача, который намеревается поехать с ним и при необходимости готов оказать помощь, если 86-летний товарищ будет выглядеть неважно.

Мысленно Николай Дроздов уже начинает сборы, но фактически все зависит от решения жены, Татьяны Петровны. Как говорится, семь раз отмерь — один раз отрежь. Она хоть и прошла с супругом огонь и воду, а все таки для нее важно, чтобы муж не только получил удовольствие и сумел добраться до нацпарка, но и вернулся к ней назад живым и со всеми ребрами.

"Если я скажу своей Татьяне, что еду в путешествие с врачом, то тогда у меня еще есть шансы на поездку", – цитирует 86-летнего Дроздова сайт PROZVEZD.

А пока мы ждем результатов и надеемся на благоприятный исход, следите за новостями в нашем Telegram. Уделяйте внимание важным событиям и людям. Подписывайтесь — семь дней в неделю вас ждут увлекательные и незаурядные новости шоу-бизнеса.

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 10:25
Кадр YouTube
PROZVEZD✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От юности до старости: яркие образы Николая Дроздова

Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Alexander Keltik / Russian Look www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Maxim Burlak / Russian Look / www.globallookpress.com
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Сломавший ребра Дроздов срочно уехал с женой в больницу: что произошло?

10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства

"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле

"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле
Май в Ярославле, по традиции, ознаменовывается Международным музыкальным фестивалем под руководством Юрия Башмета. Маэстро всегда удается собирать мировых звезд, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и политическую ситуацию. Через культуру он объединяет народы, которые политики пытаются разобщить и поссорить. Шестнадцатый фестиваль Башмета в Ярославле открыло выступление одной из самых знаменитых оперных див Германии Симоны Кермес.

Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении

Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении
Нонсенс! Мировые таланты, словно сговорившись, решили уйти в один и тот же день... Что не так с этим числом? В 2024 году 2 мая выпадает на Страстную неделю, а именно — Чистый четверг.

Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото

Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото
Тогда они были молодыми и полными сил, а что с ними сделали годы? Спустя десятилетия советские знаменитости превратились в совсем других людей... 1.

Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании

Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась эмоциями на рабочем месте. Взволнованная звезда заговорила о предстоящем уходе. В 2007 году эта яркая, позитивная и харизматичная уроженка Одессы начинала набирать популярность, осваиваться и "приживаться" в шоу-бизнесе своей страны.

Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь?

Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь?
Говорят, будущее зависит от нас самих, но так ли это на самом деле – еще предстоит выяснить. Звезды российского шоу-бизнеса скованы одной цепью. В Древней Руси с наступлением тепла люди трудились с утра до ночи.

Выбор читателей

30/04ВтрТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 01/05СрдМузыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 01/05СрдКак тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 30/04ВтрКак избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 01/05Срд"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 02/05ЧтвПодарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании