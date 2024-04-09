Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского: Уже не стоит

Вот оно какое – семейное счастье! Теперь ясно, на чем держался все эти годы брак Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой.

Они встретились почти 28 лет назад, будто в мелодраме с закрученным сюжетом, которая сбылась наяву. Любовь нечаянно нагрянула, пока они вместе ехали в лифте. Всего несколько секунд Андрею Кончаловскому потребовалось, чтобы понять: это та самая, с которой хочется всегда идти по жизни рядом. И хотя режиссер был в браке, Юлия Высоцкая своего не упустила и получила на безымянный палец заветное колечко в 1998 году.

Среди множества звездных пар, которые выбрали неравный брак, Андрей Кончаловский и его возлюбленная актриса славятся безупречной репутацией. Хотя это люди совершенно разных поколений, каждый нашел в другом то, что искал. Юлия Высоцкая обрела лучшего режиссера своей жизни, с которым всегда уютно и хорошо.

Правда на склоне лет легендарному кинодеятелю стало нелегко идти по дороге жизни вместе с дорогой супругой. И тогда она сообразила, как продлить мгновения счастья с любимым. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обзавелись треккинговыми палками, и продолжили шагать с улыбками на лицах.

Сейчас режиссеру уже 86 лет, и поклонники волнуются, как обстоят дела в знаменитом семействе. Многие задаются вопросом, на чем продолжает держаться этот брак, ведь Юлия Высоцкая светится энергией и молодостью. А 9 апреля актриса дала понять, что все это неспроста. Просто Кончаловский с ней на одной волне — волне искусства. Их история — это тот редкий случай, когда люди смотрят друг в друга как зеркало, и сплошь находят красоту.

Юлия Высоцкая разместила кадры из Санкт-Петербурга, представ на снимке в гордом одиночестве. Но это не значит, что звездный муж куда-то запропастился.

Вскоре она показала, как супруг расположился за столиком в Русском музее. Мудрая Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского и сделала колоритный снимок.

Видно, что Юлия специально выбирала ракурс, чтобы не помешать любимому. И хотя в кадре Кончаловский уже не стоит, а спокойно сидит, Высоцкая остается для него тихой музой, о которой другим можно только мечтать.