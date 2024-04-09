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Вторник 9 апреля

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Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия

Никита Ефремов боится заводить детей из-за семейного проклятия
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Никита Ефремов признался в своем страхе завести детей из-за особенностей своей семьи. Звездный артист рос в династии культовых актеров.

В интервью с Владом Агановым Никита Ефремов поделился тем, что, несмотря на желание иметь потомство, его тормозят различные обстоятельства, включая то, что происходит внутри его семьи. Он отметил, что его семейная жизнь является "интересной" и что может скрываться страх перед отцовством из-за всего, что происходит в его окружении.

Несмотря на эти опасения, Никита в настоящее время встречается с художницей Ольгой Шурыгиной. Он также поддерживает связь со своим отцом Михаилом Ефремовым, который отбывает наказание в колонии. Никита выразил надежду на скорую встречу с ним после того, как ходатайство об условно-досрочном освобождении было отправлено в суд.

Семейное проклятие алкоголизма, которое преследует его родных, также оказывает влияние на Никиту. Его отец и дедушка страдали от зависимости от алкоголя, что оставило свой след на семье. Сам Никита признался в своей борьбе с алкогольной зависимостью и поиском путей избавления от этой проблемы. Он отметил, что осознание проблемы помогло ему начать бороться с ней, и подчеркнул важность открытого обсуждения таких тем как алкоголизм.

Кроме того, Никита поделился, что обращается за помощью к психологам, которые помогают ему не только справиться с алкогольной зависимостью, но и контролировать проявления агрессии. Эти шаги говорят о том, что он серьезно относится к своему здоровью и стремится к лучшей жизни не только для себя, но и для потенциальной будущей семьи.

ДНИ в Telegram

9 апреля 2024, 08:50
Никита Ефремов. Фото: соцсети
YouTube-канал "Влад Агамов"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Михаил Ефремов. Фото: &quot;Грозовые ворота&quot; (2006)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Фурцева&quot; (2011)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Департамент&quot; (2013)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Гражданин Никто&quot; (2016)
Михаил Ефремов. Фото: &quot;Одесский пароход&quot; (2019)

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