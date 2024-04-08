Иеромонах из Данилова монастыря прибыл к артистке. Россияне от мала до велика стали держать за нее кулачки. Звезда сериала "Бригада" Екатерина Гусева получила множество откликов в поддержку.

Порой у публики не укладывается в голове, как в одном человеке, словно пазлы, сошлись красота, талант, мастерство и духовная чистота. Эта заслуженная артистка России стала искрой в мире актерского искусства. Ее эксклюзивность нельзя измерить силой аплодисментов и охапками цветов, которые продолжают нести в театр, где Екатерина Гусева отслужила свои лучшие годы жизни.

Каждое выступление казалось подтверждением ее непревзойденного дара, но день за днем знаменитость находила все новые способы взбудоражить зал до слез. Наконец, 8 апреля 2024 года Екатерина Гусева предстала в новой роли. На ее долю выпала честь сыграть в спектакле "Между небом и землей" вместе с мужским хором Данилова монастыря и другими популярными коллективами России.

Вечером 47-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники, помогая ей воссоздать мощный и невероятный образ Жены и Матери в рамках истории о святом архиепископе Луке, который спасал жизни людей и был врачевателем человеческих душ.

В команде музыкально-драматической постановке заслуженная артистка России излучала свет и благодать, которые донеслись до чуткого зрителя в зале. Публика с восторгом восприняла творческую глубину, с которой Екатерина Гусева подошла к рабочему процессу.