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Понедельник 8 апреля

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47-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей

47-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники: Между небом и землей
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Иеромонах из Данилова монастыря прибыл к артистке. Россияне от мала до велика стали держать за нее кулачки. Звезда сериала "Бригада" Екатерина Гусева получила множество откликов в поддержку.

Порой у публики не укладывается в голове, как в одном человеке, словно пазлы, сошлись красота, талант, мастерство и духовная чистота. Эта заслуженная артистка России стала искрой в мире актерского искусства. Ее эксклюзивность нельзя измерить силой аплодисментов и охапками цветов, которые продолжают нести в театр, где Екатерина Гусева отслужила свои лучшие годы жизни.

Фото: соцсети / @_ekaterinaguseva_

Каждое выступление казалось подтверждением ее непревзойденного дара, но день за днем знаменитость находила все новые способы взбудоражить зал до слез. Наконец, 8 апреля 2024 года Екатерина Гусева предстала в новой роли. На ее долю выпала честь сыграть в спектакле "Между небом и землей" вместе с мужским хором Данилова монастыря и другими популярными коллективами России.

Фото: соцсети / @_ekaterinaguseva_

Вечером 47-летнюю Екатерину Гусеву окружили священники, помогая ей воссоздать мощный и невероятный образ Жены и Матери в рамках истории о святом архиепископе Луке, который спасал жизни людей и был врачевателем человеческих душ.

Фото: соцсети / @_ekaterinaguseva_

В команде музыкально-драматической постановке заслуженная артистка России излучала свет и благодать, которые донеслись до чуткого зрителя в зале. Публика с восторгом восприняла творческую глубину, с которой Екатерина Гусева подошла к рабочему процессу.

ДНИ в Telegram

8 апреля 2024, 20:38
Фото: соцсети / @_ekaterinaguseva_
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Триумф Екатерины Гусевой

Триумфатором Дня мюзикла стала звезда "Анны Карениной" Екатерина Гусева.
Голосистая актриса, получившая множество подарков от организаторов и именной торт, была счастлива удостоиться столь лестного звания.
"Одна из самых дорогих вещей, что есть у артистов – это любовь публики, зрителей, ведь именно для них мы работаем!" – с восторгом сказала Екатерина Гусева.
Теона Дольникова в процессе голосования.
Праздник не смог пропустить даже Алексей Секирин, разбивший в ДТП лоб и травмировавший руку. Актера сопровождала жена.
"Я очень люблю День мюзикла, как и сам жанр мюзикла. Не могу пропустить это событие!" – заявил Аркадий Укупник.
"Я очень уважительно и тепло отношусь к основателям этого праздника, и я пришел поддержать их – одних из столпов движения жанра мюзикла!" – сообщил Валерий Сюткин.
Звезда мюзикла "Анна Каренина" Валерия Ланская.
Алекей Франдетти.
Игорь Балалаев и Екатерина Гусева.
Наталия Быстрова.
"Легенда мюзикла" Роман Игнатьев.
Сергей Ли и Екатерина Гусева.
Артисты самых популярных мюзиклов.
Теона Дольникова и Ирина Медведева.

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