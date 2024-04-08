Сделано заявление об уходе 60-летнего Домогарова из-за разрушения позвоночника

Актер Александр Домогаров столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Они могут вынудить артиста завершить карьеру и уйти со сцены из-за разрушения позвоночника.



Журналистам стало известно, что у 60-летнего артиста был поставлен диагноз спондилоартроза. Это заболевание характеризуется поражением межпозвоночных суставов, хрящей, костной ткани и околосуставных мышц, что вызывает острую боль, онемение конечностей и ограничение движений позвоночника.

Дополнительно к спондилоартрозу, у Александра Домогарова была обнаружена 6-миллиметровая грыжа на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков (спондилез) и остеохондроз. С такими серьезными заболеваниями становится все сложнее продолжать работать, и в последнее время активность Александра Домогарова значительно снизилась. Его последним значительным выступлением был творческий вечер, посвященный его 60-летию, который состоялся в июле прошлого года. Тем не менее, актер продолжает появляться на сцене Театра Российской Армии в спектакле "Маскарад".

Для борьбы с этими заболеваниями актеру предстоит пройти длительное и разнообразное лечение: начиная с приема таблеток и инъекций на первом этапе, затем переходя к вытяжению позвоночника и завершая физиотерапией и гимнастикой на заключительной стадии.

Александр Домогаров — выдающийся актер театра и кино, актер звучания и певец, заслуженный артист России. Его возможное вынужденное уход из-за проблем со здоровьем будет большой утратой для русской культуры.