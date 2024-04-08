Привычка быть удобной: признаки женщины в плену чужих желаний

Большинство людей живут не своей жизнью, постоянно ограничивают себя рамками дозволенного, находятся под властью догм и социальных конструктов. И чаще всего они забывают о своих желаниях, действуя по принципу "Так положено", делают то, что навязано общественным мнением.



О признаках нарушений базовых потребностей, которые мешают женщине быть счастливой, вместе с "Дни.ру" рассказывает Мария Петерс — нейрокоуч, специалист по работе с мышлением, исследователь мира и человеческой жизни.

Быть удобной, чтобы быть любимой

Многие люди стремятся быть принятыми другими. Они думают, что если удовлетворят чужие потребности и ожидания, то станут более ценными для окружающих и получат всеобщее признание.

Привычка угождать, быть хорошей девочкой — это на самом деле серьезная психологическая травма, которая мешает человеку быть собой. Надевая чужую маску, люди теряют себя, свою истинную суть. Затем они перестают жить своими интересами из страха быть виноватыми, наказанными, отвергнутыми и ненужными.

Поэтому необходимо помнить: если вы делаете то, что вам не хочется, — вы предаете себя. И как только надеваете маску удобной женщины — перестаете быть ценной, в первую очередь для самой себя, для окружающих и подавно.

Именно так человек теряет свою силу и внутреннюю опору, играя совершенно другую роль…

В детском возрасте многие получают деструктивные убеждения: за то, чтобы тебя любили, нужно всем угождать, быть хорошим, не проявлять эмоций, молчать, иначе выражение твоего недовольства или слезы могут кого-то обидеть. Постепенно люди совершенно перестают думать о себе и теряют свои шансы на счастье.

Чувство вины и стремление быть удобной

В ловушку желания нравиться окружающим по большей части попадают женщины, которые испытывают сильнейшие деструктивные переживания — вину и стыд .

В результате этого нередко возникает страх проявленности. Человек совершенно не испытывает эмоций, его перестает интересовать собственная жизнь, которая не приносит удовольствия. Остаются только материальные блага, временно поднимающие настроение. При обращении к специалисту выясняется, что человек разучился проявлять чувства, не умеет ни злиться, ни радоваться. Внешне он кажется холодным, но внутри живет огромная невыносимая боль.

Таким людям трудно говорить нет, когда им что-то не нравится. Они не могут указать на ошибки, если кто-то поступает неправильно, чтобы не обидеть. А если и допускают критику в адрес другого человека, что случается очень редко, то испытывают мощное чувство вины. Со временем проблемы усугубляются. Например, некоторые женщины не могут уйти от нелюбимого мужа, чтобы не ранить его сердце. Они готовы терпеть вечно, только бы не причинять другим неудобств. Почему так происходит?

Возможно, в детстве девочка видела, как страдает ее мама в отношениях с отцом. Когда ребенок старался привлечь к себе внимание, то испытывал стыд и вину при виде маминых слез, что ничем не может ей помочь. Дети многое принимают на свой счет. Если родители ссорятся — они винят в этом себя. Если кому-то рядом плохо — малыши также думают, что это произошло из-за них.

Что будет, если вы станете неудобной?

Как только вы решитесь выйти из этого порочного круга, будьте готовы к претензиям от тех, кому с вами было так комфортно. Вряд ли они захотят менять привычную позицию и сразу примут новые правила. Получается, что вы и сами не знали, чего хотите в действительности, и сейчас пришла пора познакомиться с собой настоящей.

Как только вы перестаете быть удобной — вы становитесь неугодной. Однако ради себя нужно принять правду и выйти из плена иллюзий. Главный вопрос: что выбрать — свободу или зависимость от чужих желаний? Истинный смысл жизни вы обретете только тогда, когда осознаете свою ценность, уникальность, целостность и самодостаточность. Запомните: вам не нужно бороться за внимание и любовь, доказывать, что вы достойны этого, забывая о своих интересах.