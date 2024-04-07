Бьюти-эксперимент Бритни Спирс: как эпатажной певице удалось кардинально изменить себя

Бритни Спирс приняла решение провести эксперимент над своим внешним видом. Певица неоднократно выражала недовольство некоторыми аспектами своего внешнего вида.



На своей странице в социальной сети Бритни Спирс откровенно делилась со своими подписчиками разными аспектами своей жизни — от постов с откровенными снимками до мыслей на различные темы. Теперь знаменитая певица, достигшая 42-летия, решила поделиться с фолловерами результатами своего бьюти-эксперимента.

Она впервые решилась на лазерное очищение кожи лица, сменила свой образ на яркую блондинку, но все-таки осталась недовольна и тем, и другим.



"Я очень плохо ухаживаю за собой... Мои ногти не крашены уже два месяца, а первую лазерную процедуру по очищению лица я провела всего неделю назад. Было довольно болезненно и нисколько не весело. Я всегда мечтала о белых волосах. И что вы думаете? Я сделала это, и, честно говоря, ненавижу результат", — поделилась она со своими подписчиками.

По словам Бритни, новый оттенок волос действительно делает ее моложе своих лет. Однако это "слегка пугает" ее. "Мои глаза стали казаться очень большими, но, чтобы быть честной, мне это нисколько не нравится. С утра я проснулась с головной болью. Я уже выпила чай с имбирем, пытаясь разобраться в этом всем", — добавила она.

Бритни уточнила, что как только ей станет лучше, она вернется к своему прежнему оттенку волос. Что касается процедур по очищению лица, то к косметологу поп-дива вновь не намерена обращаться.