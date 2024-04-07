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Воскресенье 7 апреля

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Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье

Сегодня Михаилу Кругу могло бы исполниться 62 года: вспоминаем трагическую судьбу шансонье
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Для многих людей шансон не просто жанр песен – это также история личной трагедии. Когда речь идет о заключенных, невозможно не вспомнить об одном из самых талантливых исполнителей русского шансона – Михаиле Круге.

Михаил родился в Твери в 1962 году, вторым ребенком в семье Воробьевых. Его отец и мать были простыми тружениками, воспитывали детей в духе скромности. В школе у Миши были проблемы: он часто дрался и прогуливал занятия.

Уже в восьмилетнем возрасте мальчик услышал песни Владимира Высоцкого по радио и полюбил их. В десять лет он начал изучать игру на гитаре, а к 14 годам уже сочинил свою первую песню – о своей однокласснице. После окончания восьмого класса будущий шансонье поступил в училище и стал слесарем. В 18 лет его призвали на службу в Красную Армию, где он провел два года.

После возвращения из армии Михаил женился на девушке, которую знал с детства. Родители жены настояли на том, чтобы он пошел учиться в институт, но Михаил, не желая тратить время зря, сдал экзамены и начал учебу ради нее. В это же время он серьезно занялся музыкой, приняв псевдоним "Круг".

У него родился сын Дмитрий, однако семейная жизнь не сложилась, и в 1988 году пара развелась, а Михаил добился прав на воспитание сына. Зарабатывать на жизнь музыкой было непросто. Поэтому он работал водителем фургона шесть лет, а к 1993 году стал начальником автоколонны.

Его первый популярный альбом "Жиган-Лимон" вышел в 1994 году. О нем был снят документальный фильм, и стали показывать клипы. В 2000 году Михаил женился второй раз на певице Ирине. У них был сын Александр. В этот период он давал благотворительные концерты, посещая тюрьмы и поющи для заключенных, которые ценили его за искренность и доброту. Несмотря на то, что он исполнял шансон, сам никогда не сидел в тюрьме и всегда был законопослушным.

30 июня 2002 года двое неизвестных напали на его семью в доме, избив тещу и застрелив Михаила, который защищал жену Ирину. Получив несколько выстрелов в спину, певец скончался 1 июля 2002 года в возрасте 40 лет.

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7 апреля 2024, 14:06
Михаил Круг. Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press
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