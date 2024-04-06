Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон

Стало известно, что у Кейт Миддлтон диагностировано онкологическое заболевание. Врач-онколог Хамис Магомедова оценила состояние здоровья Кейт Миддлтон, а также рассказала о преимуществах определения диагноза на ранней стадии.



23 марта в СМИ появилось видеообращение Кейт Миддлтон о том, что у нее обнаружили онкологию, и сейчас она находится на "ранних стадиях" лечения. Ранее принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, и теперь мужественно борется за свое здоровье. Состояние Кейт Миддлтон прокомментировала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.



Специалист отметил, что раз диагноз выявлен на ранней стадии благодаря профилактическим обследованиям, то лечение должно быть успешным, и, возможно, принцесса Уэльская скоро выйдет в ремиссию. При этом есть один нюанс: в молодом возрасте часто бывают очень агрессивные типы опухолей, например, низкодифференцированные аденокарциномы или рак поджелудочной железы.

Магомедова отметила, что в этом случае процент 5-летней выживаемости гораздо ниже, и часто такие опухоли рецидивируют и прогрессируют, образуя метастазы по всему организму в первые 5 лет после лечения. Сейчас Кейт Миддлтон проходит химиотерапию. Учитывая тот факт, что опухоль обнаружена рано, лечение должно переноситься легче, чем на 3-4 стадии, когда уже есть метастазы, добавила врач.

По словам эксперта, в зависимости от того, какой орган затронут, лечение может включать химиотерапию, операцию и лучевую терапию. Также в определенных случаях назначают таргетную или иммунотерапию. Магомедова подчеркнула, что триггером к заболеванию мог стать высокий уровень стресса.

"Нелегко быть принцессой! Это огромная ответственность, с которой Кейт Миддлтон всегда великолепно справлялась. Но онкология, вызванная регулярным стрессом, не редкость, и принцессе Уэльской тоже пришлось пережить эту болезнь", — резюмировала она.