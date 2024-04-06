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Суббота 6 апреля

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Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон

Врач-онколог оценила состояние борющейся с раком Кейт Миддлтон
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Стало известно, что у Кейт Миддлтон диагностировано онкологическое заболевание. Врач-онколог Хамис Магомедова оценила состояние здоровья Кейт Миддлтон, а также рассказала о преимуществах определения диагноза на ранней стадии.

23 марта в СМИ появилось видеообращение Кейт Миддлтон о том, что у нее обнаружили онкологию, и сейчас она находится на "ранних стадиях" лечения. Ранее принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, и теперь мужественно борется за свое здоровье. Состояние Кейт Миддлтон прокомментировала врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова.

Специалист отметил, что раз диагноз выявлен на ранней стадии благодаря профилактическим обследованиям, то лечение должно быть успешным, и, возможно, принцесса Уэльская скоро выйдет в ремиссию. При этом есть один нюанс: в молодом возрасте часто бывают очень агрессивные типы опухолей, например, низкодифференцированные аденокарциномы или рак поджелудочной железы.

Магомедова отметила, что в этом случае процент 5-летней выживаемости гораздо ниже, и часто такие опухоли рецидивируют и прогрессируют, образуя метастазы по всему организму в первые 5 лет после лечения. Сейчас Кейт Миддлтон проходит химиотерапию. Учитывая тот факт, что опухоль обнаружена рано, лечение должно переноситься легче, чем на 3-4 стадии, когда уже есть метастазы, добавила врач.

По словам эксперта, в зависимости от того, какой орган затронут, лечение может включать химиотерапию, операцию и лучевую терапию. Также в определенных случаях назначают таргетную или иммунотерапию. Магомедова подчеркнула, что триггером к заболеванию мог стать высокий уровень стресса.

"Нелегко быть принцессой! Это огромная ответственность, с которой Кейт Миддлтон всегда великолепно справлялась. Но онкология, вызванная регулярным стрессом, не редкость, и принцессе Уэльской тоже пришлось пережить эту болезнь", — резюмировала она.

ДНИ в Telegram

6 апреля 2024, 06:15
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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