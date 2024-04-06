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5 шагов к красивой коже без инъекций

5 шагов к красивой коже без инъекций
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Сходить к косметологу или купить дорогой крем может быть недостаточно, чтобы сохранить красоту и здоровье лица. Сияющая гладкая кожа – это результат правильно подобранного ухода, соблюдения важных бьюти-принципов и активного образа жизни. Маргарита Рубцова, бьюти-эксперт Shopping Live, поделилась, как добиться идеальной кожи с помощью нескольких простых действий.

Шаг 1. Использовать минимум средств

Большое количество средств не обязательно дают желаемый результат. Гораздо лучше использовать не 10 баночек сразу, а остановиться на 2-3 эффективных средствах. Это сокращает время на бьюти-рутину и позволяет быстрее достичь желаемого.

Эффективность косметики зависит от активных веществ и их количества в составе. Например, для увлажнения и восстановления кожи подходят продукты с 1-2% эктоина — они оказывают антиоксидантное действие, напитывают клетки влагой и снижают число воспалений. А если вам нужен многозадачный компонент, который сможет вернуть сияние и здоровый вид кожи, выбирайте аденозин. Его содержание в уходовых средствах обычно не превышает 0,1%, но от этого он не становится менее эффективным. Он действует сразу в нескольких направлениях: ускоряет производство природного коллагена, выравнивает тон лица и разглаживает его, замедляет старение эпидермиса и имеет противовоспалительный эффект.

Достаточно иметь всего несколько средств для основных этапов ухода: умывание и снятия макияжа (с помощью одного или двух средств), тонизирование, увлажнение (сывороткой и кремом или только одним из двух продуктов).

Шаг 2. Выбирать средства по типу кожи

Чтобы кожа выглядела идеально, важно не просто делать бьюти-процедуры, но и грамотно выбирать средства для них. Особое внимание нужно обращать на то, для какого типа кожи тот или иной продукт предназначен. Неподходящее средство может навредить здоровью и внешнему виду лица. Например, продукты для жирного типа кожи могут усилить обезвоживание сухой кожи, а активно питающая косметика нередко становится причиной воспалений и комедонов на жирной коже.

Помните, что любое средство нужно нанести сначала на небольшой участок тела и проверить, нет ли на него аллергической реакции. И слепо следовать прямым рекомендациям бьюти-блогеров тоже не всегда безопасно — выбирайте только те продукты, которые отвечают именно вашим запросам.

Шаг 3. Использовать средства до конца

Не стоит покупать новую баночку до того, как закончите предыдущее. Во-первых, переключаясь на приобретённое средство, есть шанс забыть про то, что уже имеется. Когда вы решите всё же использовать старый продукт до конца, его срок годности может уже закончится. Во-вторых, если вы оставили несколько средств и купили другие, новые продукты могут не подойти к тем, что уже есть, дать аллергическую реакцию или нейтрализовать эффект друг друга.

Фото: Freepik

Кроме того, постоянная покупка новых средств приведёт к тому, что полочки заполнятся, как в магазине. Это добавляет визуального шума в квартиру и создаёт беспорядок, а вы можете запутаться в продуктах и начать их хаотично смешивать. А ещё в таком случае будет сложнее понять, какое средство стало причиной негативной реакции кожи.

Шаг 4. Ухаживать за кожей регулярно

Десять ступеней ухода несколько раз в месяц не дадут результата. Лучше каждый вечер использовать несколько базовых средств — именно благодаря постоянному воздействию активных веществ кожа будет оставаться здоровой и сияющей.

Если забыть про очищение кожи, а спустя несколько дней использовать весь набор уходовых средств, то высока вероятность, что поры глубоко забьются. Тогда последующие бьюти-процедуры не только не принесут результата, но и могут спровоцировать воспаления.

Кроме того, многие средства имеют накопительный эффект, и без систематического применения будут почти бесполезны. Например, для регулярного применения отлично подходят увлажняющие сыворотки или крема с пептидами — они с каждым днём будут делать кожу лучше.

Шаг 5. Выбирать многофункциональные средства

Средства широкого спектра действия делают уходовые процедуры удобными, понятными и быстрыми. Например, гель 8 в 1, который можно использовать как крем, сыворотку и маску для лица, значительно упростит вам жизнь. Масло опунции тоже относится к таким продуктам — его можно наносить и на лицо, и на волосы, и на кутикулу. Так вы сможете поддержать привлекательность и здоровье кожи всего тела.

Если одно средство содержит несколько полезных веществ, оно может воздействовать сразу в нескольких направлениях. Например, продукты с экстрактами водорослей, смородины и винограда одновременно увлажняют лицо, а также замедляют процессы старения клеток и улучшают их регенерацию. Компоненты могут даже усиливать эффект друг друга, как витамин С и гиалуроновая кислота или ниацинамид и пробиотики.

ДНИ в Telegram

6 апреля 2024, 00:23
Фото: Freepik
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