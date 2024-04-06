Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет

Попробуем раскрыть секреты красоты и молодости, которые помогают Анджелине Джоли оставаться одной из самых привлекательных женщин мира в возрасте 48 лет. Актриса регулярно попадает в списки самых красивых женщин на планете, привлекая внимание девушек со всего мира, желающих повторить ее неповторимый стиль. Как ей удается сохранять свою красоту и молодость? Давайте рассмотрим секреты красоты актрисы.
Минимум косметики
В повседневной жизни Джоли предпочитает естественность и избегает излишнего макияжа, даже на красной дорожке. Ее визитная карточка – идеальные красные губы.
Акцент на уходовые средства
Анджелина уделяет большое внимание уходу за кожей, посещая дерматолога и используя мягкие очищающие средства и кислоты для поддержания здоровья кожи.
Табу на загар
Актриса избегает загара, защищая кожу от солнечных лучей с помощью солнцезащитного крема и шляп.
Сбалансированный рацион и минимум спорта
Правильное питание, добавление имбиря и чеснока в рацион, а также занятия йогой или пилатесом помогают Анджелине поддерживать тонус и здоровье.
Принятие себя
Для актрисы важно принятие себя и жизни во всех ее проявлениях, что придает ей внутреннюю уверенность и привлекательность.