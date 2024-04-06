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Суббота 6 апреля

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Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет

Главные секреты Анджелины Джоли, которые помогают ей выглядеть молодо в 48 лет
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Анджелина Джоли – одна из самых известных и влиятельных актрис Голливуда. Ее талант, красота и общественная деятельность делают ее одной из самых уважаемых звезд в мире киноиндустрии.

Попробуем раскрыть секреты красоты и молодости, которые помогают Анджелине Джоли оставаться одной из самых привлекательных женщин мира в возрасте 48 лет. Актриса регулярно попадает в списки самых красивых женщин на планете, привлекая внимание девушек со всего мира, желающих повторить ее неповторимый стиль. Как ей удается сохранять свою красоту и молодость? Давайте рассмотрим секреты красоты актрисы.

Минимум косметики

В повседневной жизни Джоли предпочитает естественность и избегает излишнего макияжа, даже на красной дорожке. Ее визитная карточка – идеальные красные губы.

Акцент на уходовые средства

Анджелина уделяет большое внимание уходу за кожей, посещая дерматолога и используя мягкие очищающие средства и кислоты для поддержания здоровья кожи.

Табу на загар

Актриса избегает загара, защищая кожу от солнечных лучей с помощью солнцезащитного крема и шляп.

Сбалансированный рацион и минимум спорта

Правильное питание, добавление имбиря и чеснока в рацион, а также занятия йогой или пилатесом помогают Анджелине поддерживать тонус и здоровье.

Принятие себя

Для актрисы важно принятие себя и жизни во всех ее проявлениях, что придает ей внутреннюю уверенность и привлекательность.

ДНИ в Telegram

6 апреля 2024, 12:09
Анджелина Джоли. Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
Дни.ру✓ Надежный источник

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