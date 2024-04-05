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Пятница 5 апреля

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Гузеева отправилась на гастроли с инвалидной коляской после перелома

Гузеева отправилась на гастроли с инвалидной коляской после перелома
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Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о своих гастролях в Ессентуки, где у нее состоится творческая встреча с поклонниками. Она призналась, что все еще восстанавливается после перелома ноги, который произошел в марте 2024 года.

Гузеева поделилась сообщила, что из-за трудностей с передвижением пришлось воспользоваться инвалидной коляской при поездке в аэропорт. Самолеты и аэропорты, как известно, могут представлять значительные проблемы для людей с ограниченными возможностями передвижения.

В случае Ларисы Гузеевой километраж аэропорта оказался настолько большим, что без коляски или костылей ей было бы практически невозможно добраться до самолета. Стоит отметить, что инцидент с переломом ноги произошел неожиданно – Лариса упала на ровном месте и изначально не обратила на это внимание.

Однако со временем боль стала усиливаться, и телеведущая обратилась к врачам, которые выявили перелом. Кроме того, в отдельных новостях упоминалось о том, что сваха Роза Сябитова не поддерживает контакт с Ларисой Гузеевой за пределами съемок шоу.

Подобные откровения знаменитостей позволяют поклонникам увидеть их более уязвимые стороны. Кроме того, это также помогает понять, что даже люди из мира шоу-бизнеса сталкиваются с обыденными проблемами и трудностями, которые могут затронуть каждого из нас.

ДНИ в Telegram

5 апреля 2024, 18:56
Лариса Гуззева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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