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Пятница 5 апреля

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Долг в миллион: у Андрея Малахова возникли проблемы с налоговой

Долг в миллион: у Андрея Малахова возникли проблемы с налоговой
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Журналистам удалось выяснить о проблеме, возникшей у Андрея Малахова. Все из-за бизнеса, которым владеет шоумен.

Санаторий Малахова, расположенный в городе Апатиты Мурманской области, стал объектом внимания из-за задолженности перед налоговой службой. Владелец комплекса приобрел его два года назад и превратил в популярное место, объединяющее медицинский центр, гостиницу и центр современного искусства.

Санаторий Малахова стал популярным среди посетителей благодаря своему разнообразию услуг и высокому спросу. Даже при цене на номера от 4 тысяч 500 рублей за сутки, большая часть номеров уже забронирована на предстоящий уикенд. Однако, несмотря на видимое процветание бизнеса, по данным ФНС, санаторий имеет задолженность по налогам в размере 1,1 миллиона рублей.

Задолженность перед налоговой службой может стать серьезной угрозой для деятельности санатория. Налоговые органы имеют законные права применить различные меры воздействия, начиная с штрафов и заканчивая конфискацией имущества. Поэтому важно для владельца срочно решить вопрос с задолженностью и урегулировать финансовые обязательства перед государством.

Вероятно, в ближайшее время шоумен приступит к решению проблемы с задолженностью перед налоговой. Одним из первых шагов может быть обращение к финансовому консультанту или бухгалтеру для разработки плана погашения долга. Важно также выяснить причины возникновения задолженности и предпринять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Помимо этого, Андрей может рассмотреть возможность обращения в налоговую службу для пересмотра размера задолженности или установления отсрочки по ее погашению. Важно действовать оперативно и прозрачно, чтобы избежать серьезных последствий для бизнеса.

ДНИ в Telegram

5 апреля 2024, 16:12
Андрей Малахов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/globallookpress.com
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