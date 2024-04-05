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Пятница 5 апреля

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Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям

Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям
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В рацион балерины всея Руси входит популярное низкокалорийное блюдо. Используйте рецепт "Дни.ру", чтобы отведать суп, который радует Анастасию Волочкову.

Ежегодно 5 апреля во всем мире отмечают Международный день супа – чем не повод приготовить аппетитный бульон с добавлением полезных овощей? Кроме того, в 2024 году до 4 мая идет Великий пост, а наш рецепт не содержит "запрещенки" — готовьте с удовольствием. Сразу поймете, почему Анастасия Волочкова полюбила диетический том-ям.

Ингредиенты для супа:

белокочанная капуста — 150 г;

отварная чечевица — 100 г;

вешенки — 100-150 г;

чеснок — 2 зубчика;

лук — 1/2 шт;

кокосовое молоко — 250 мл;

сок лимона — 1 ст. л.;

куркума — 1 ч. л.;

карри — 1 ст. л.;

растительное масло — для обжарки.

Примечание: Анастасия Волочкова, по ее словам, не употребляет соль. Вы можете последовать ее примеру — тем более что приправы в составе достаточно.

Фото: соцсети / @volochkova_art

Рецепт диетического супа том-ям

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде вместе с грибами, измельченным чесноком и отварной чечевицей. Добавьте смесь вместе с мелко нашинкованной капустой в кастрюлю с кипящей водой. Через 15 минут влейте в кастрюлю кокосовое молоко и сок лимона, добавьте куркуму и карри. Варим до готовности еще около 20 минут.

Вероятно, Анастасия Волочкова употребляет еще менее калорийный суп, ведь ее организм уже привык к капустно-салатному рациону и интервальному голоданию. Тем не менее наш рецепт подходит желающим похудеть и остаться при этом сытыми.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Если хочется приготовить постный том-ям по более распространенной рецептуре, "Дни.ру" рекомендуют включить в рецепт супа помидоры черри и использовать вместо указанных приправ специализированный набор специй, куда традиционно входят лемонграсс, сушеный перец и корень галанги.

Смотрите, как порхает на сцене Анастасия Волочкова, и отмечайте Международный день супа!

ДНИ в Telegram

5 апреля 2024, 06:20
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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