Рецепт любимого супа Анастасии Волочковой: диетический том-ям

Ежегодно 5 апреля во всем мире отмечают Международный день супа – чем не повод приготовить аппетитный бульон с добавлением полезных овощей? Кроме того, в 2024 году до 4 мая идет Великий пост, а наш рецепт не содержит "запрещенки" — готовьте с удовольствием. Сразу поймете, почему Анастасия Волочкова полюбила диетический том-ям.
Ингредиенты для супа:
белокочанная капуста — 150 г;
отварная чечевица — 100 г;
вешенки — 100-150 г;
чеснок — 2 зубчика;
лук — 1/2 шт;
кокосовое молоко — 250 мл;
сок лимона — 1 ст. л.;
куркума — 1 ч. л.;
карри — 1 ст. л.;
растительное масло — для обжарки.
Примечание: Анастасия Волочкова, по ее словам, не употребляет соль. Вы можете последовать ее примеру — тем более что приправы в составе достаточно.
Рецепт диетического супа том-ям
Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде вместе с грибами, измельченным чесноком и отварной чечевицей. Добавьте смесь вместе с мелко нашинкованной капустой в кастрюлю с кипящей водой. Через 15 минут влейте в кастрюлю кокосовое молоко и сок лимона, добавьте куркуму и карри. Варим до готовности еще около 20 минут.
Вероятно, Анастасия Волочкова употребляет еще менее калорийный суп, ведь ее организм уже привык к капустно-салатному рациону и интервальному голоданию. Тем не менее наш рецепт подходит желающим похудеть и остаться при этом сытыми.
Если хочется приготовить постный том-ям по более распространенной рецептуре, "Дни.ру" рекомендуют включить в рецепт супа помидоры черри и использовать вместо указанных приправ специализированный набор специй, куда традиционно входят лемонграсс, сушеный перец и корень галанги.
Смотрите, как порхает на сцене Анастасия Волочкова, и отмечайте Международный день супа!