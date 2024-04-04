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Четверг 4 апреля

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В постели с крошками и машет хлыстом: сердитую на мужа Гузееву довел сюрприз

В постели с крошками и машет хлыстом: сердитую на мужа Гузееву довел сюрприз
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Очень неловкая ситуация произошла на глазах телезвезды. Лариса Гузеева потрясена тем, что увидела воочию. Экспрессивная ведущая Первого канала сразу вспомнила 15 минувших лет.

В 1999 году нынешняя звезда шоу "Давай поженимся!" обрела статус любящей жены ресторатора Игоря Бухарова. Союз с бизнесменом стал для нее знаковым уже потому, что Лариса Гузеева родила от супруга дочь Ольгу, в которой видит смысл своей жизни.

Однако в молодые годы артистка купалась в лучах славы, будучи жемчужиной советского кино, и от поклонников не было отбоя. Романтические встречи в ее жизни менялись одна за другой. Сейчас Лариса Гузеева является опытной свахой свадебного проекта Первого канала, поскольку в юности освоила азы психологии отношений на личном опыте.

Новый выпуск шоу "Давай поженимся!" от 3 апреля, где ветеринар Сергей выбирал вторую половинку из трех девушек, оказался особенным для телеведущей. Ведущую потрясли выходки второй невесты, 24-летней Дарьи, которая училась на режиссера, но работать стала специалистом по верховой езде.

Сначала Ларису Гузееву удивил рассказ героини о прошлых отношениях. Оказалось, что бывший избранник Дарьи был возмущен, когда она ела в постели снеки и оставляла на ней крошки.

Кадр из шоу "Давай поженимся!" / Первый канал / Rutube

Телезвезда публично пожурила девушку за такое поведение и нечистоплотность. Впрочем, досталось от Гузеевой и экс-партнеру Дарьи, который, по словам героини, нарушил романтическую обстановку на морском побережье, увлекшись шутками из Интернета.

"Это вы про моего мужа сейчас рассказываете! Они все одинаковые! Все!" — заявила Лариса Гузеева в ответ на программе "Давай поженимся!".

Из этого стало ясно, что Игорь Бухаров ее чем-то рассердил. Но дальше в студии Первого канала началось самое интересное — Гузееву довел сюрприз, который героиня устроила для жениха на сцене. Камеры сняли, как девушка машет хлыстом для лошадей и просит жениха Сергея побыть в роли животного.

Кадр из шоу "Давай поженимся!" / Первый канал / Rutube

Лицо Ларисы Гузеевой надо было видеть. Эмоции она не скрывала. А когда в финальной части сюрприза Дарья угостила главного героя кусочком моркови, телезвезда произнесла гневную речь. Девушка попала в немилость к ведущей шоу "Давай поженимся!".

Кадр из шоу "Давай поженимся!" / Первый канал / Rutube

"Отвратительный сюрприз! Худший за все эти 15 лет! Я считаю, что нельзя так мужчину унижать!" — объявила сердитая на мужа Лариса Гузеева.

ДНИ в Telegram

4 апреля 2024, 11:50
Кадр из шоу "Давай поженимся!" / Первый канал / Rutube
Первый канал / шоу "Давай поженимся!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

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