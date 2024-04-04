В постели с крошками и машет хлыстом: сердитую на мужа Гузееву довел сюрприз

Очень неловкая ситуация произошла на глазах телезвезды. Лариса Гузеева потрясена тем, что увидела воочию. Экспрессивная ведущая Первого канала сразу вспомнила 15 минувших лет.

В 1999 году нынешняя звезда шоу "Давай поженимся!" обрела статус любящей жены ресторатора Игоря Бухарова. Союз с бизнесменом стал для нее знаковым уже потому, что Лариса Гузеева родила от супруга дочь Ольгу, в которой видит смысл своей жизни.

Однако в молодые годы артистка купалась в лучах славы, будучи жемчужиной советского кино, и от поклонников не было отбоя. Романтические встречи в ее жизни менялись одна за другой. Сейчас Лариса Гузеева является опытной свахой свадебного проекта Первого канала, поскольку в юности освоила азы психологии отношений на личном опыте.

Новый выпуск шоу "Давай поженимся!" от 3 апреля, где ветеринар Сергей выбирал вторую половинку из трех девушек, оказался особенным для телеведущей. Ведущую потрясли выходки второй невесты, 24-летней Дарьи, которая училась на режиссера, но работать стала специалистом по верховой езде.

Сначала Ларису Гузееву удивил рассказ героини о прошлых отношениях. Оказалось, что бывший избранник Дарьи был возмущен, когда она ела в постели снеки и оставляла на ней крошки.

Телезвезда публично пожурила девушку за такое поведение и нечистоплотность. Впрочем, досталось от Гузеевой и экс-партнеру Дарьи, который, по словам героини, нарушил романтическую обстановку на морском побережье, увлекшись шутками из Интернета.

"Это вы про моего мужа сейчас рассказываете! Они все одинаковые! Все!" — заявила Лариса Гузеева в ответ на программе "Давай поженимся!".

Из этого стало ясно, что Игорь Бухаров ее чем-то рассердил. Но дальше в студии Первого канала началось самое интересное — Гузееву довел сюрприз, который героиня устроила для жениха на сцене. Камеры сняли, как девушка машет хлыстом для лошадей и просит жениха Сергея побыть в роли животного.

Лицо Ларисы Гузеевой надо было видеть. Эмоции она не скрывала. А когда в финальной части сюрприза Дарья угостила главного героя кусочком моркови, телезвезда произнесла гневную речь. Девушка попала в немилость к ведущей шоу "Давай поженимся!".

"Отвратительный сюрприз! Худший за все эти 15 лет! Я считаю, что нельзя так мужчину унижать!" — объявила сердитая на мужа Лариса Гузеева.