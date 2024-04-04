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Четверг 4 апреля

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"Моя доченька": Барановская с малышкой на руках растрогала россиян

"Моя доченька": Барановская с малышкой на руках растрогала россиян
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Знаменитость показала ребенка уже под вечер, когда суета сошла на нет, а сердце по-прежнему переполняла нежность. Счастливая мамочка Юлия Барановская похвасталась своим трофеем.

Российской публике незачем искать символ современной женщины, которая совмещает карьеру и материнство, доказывая, что эти два аспекта жизни могут гармонично сосуществовать. Перед глазами у телезрителей часто мелькает Юлия Барановская — и этого вполне достаточно. Звезда Первого канала вдохновляет, мотивирует и напоминает, как важно поддерживать огонь души.

Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

В свои 43 года ведущая программы "Мужское / Женское" является счастливой мамочкой троих детей, которых родила вне брака от Андрея Аршавина. Сейчас Юлия Барановская сама себе хозяйка — трудится как пчелка, чтобы два красавца-сына и лапочка-дочка ни в чем не нуждались.

В прошедшую среду знаменитая леди решила публично показать себя на фото с новорожденной наследницей. Юлия Барановская разместила кадр из архива, на котором еще совсем молодая, а ее крошка-дочь Яна еще младенец.

"С днем рождения, моя доченька. 16 лет назад ты громко объявила всему миру о том, что появилась на свет", — написала к снимку ведущая Первого канала.

Фото: соцсети / @ddborisov

И хотя изображение было сделано давно, Барановская с малышкой на руках растрогала россиян. К публикации они добавили соответствующие эмодзи в виде сердца.

"Юлечка, вы отличная мама и дети у вас прекрасные!", "Примите мои поздравления. Счастья, крепкого здоровья, удачи, успехов и везения во всем", "Так трогательно написано, с днем рождения дочери!" — отреагировал народ на публичной странице Юлии Барановской в социальной сети.

ДНИ в Telegram

4 апреля 2024, 09:38
Фото: соцсети / @ddborisov
Telegram / @ybaranovskaya_tv✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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