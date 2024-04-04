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Четверг 4 апреля

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Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?
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Хорошо ли вы знаете кино СССР? Пришло время дать правильные ответы! Это вам под силу?

Пять лет назад 4 апреля не стало народного артиста СССР и безупречного режиссера Георгия Данелии. С тех пор вышло множество ярких фильмов, однако ни один из создателей не смог повторить триумф величайшего кинодеятеля. Сегодня "Дни.ру" подготовили тест, который покажет, готовы ли вы определить названия советских фильмов всего по одному кадру.

Всего 5 изображений, к каждому прилагается три варианта ответа под буквами "а", "б", "в". Постарайтесь верно определить кино, к которому относится картинка. А подведем итоги сразу после окончания теста. Сможете отгадать советский фильм Георгия Данелии по кадру с женщиной?

1) Это кино СССР под названием ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а — "Тридцать три"

б — "Сережа"

в — "Я шагаю по Москве"

2) Здесь изображена женщина из советского фильма ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а — "Афоня"

б — "Мимино"

в — "Слезы капали"

3) Этот кадр относится к фильму СССР ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а — "Паспорт"

б — "Кин-дза-дза!"

в — "Совсем пропащий"

4) Изображение соответствует советскому кино Георгия Данелии с названием ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а — "Путь к причалу"

б — "Осенний марафон"

в — "Мимино"

5) Это кино СССР под названием ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а — "Тридцать три"

б — "Сережа"

в — "Джентльмены удачи"

Ответы на тест по фильмам Георгия Данелии:

1) в — "Я шагаю по Москве"; 2) а — "Афоня"; 3) б — "Кин-дза-дза!"; 4) б — "Осенний марафон"; 5) в — "Джентльмены удачи".

ДНИ в Telegram

4 апреля 2024, 06:13
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Данелия снимал культовую лирическую комедию "Я шагаю по Москве"

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

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