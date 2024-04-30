Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание

Задача стоит ответственная: настал черед глобальных перемен. Были времена, когда дружба была крепкой, а браки заключались на всю жизнь. Сегодня люди расстаются по щелчку пальцев и растет количество одиноких людей. Почему это происходит и как обрести близкого человека?

С 1959 года Далай-лама XIV живет в изгнании за пределами родного Тибета и ущемлен в правах управления страной. Однако он является высоко почитаемым духовным лидером на всех континентах Земли.

Далай-лама не просто лауреат Нобелевской премии мира, а мудрец, который легко дает бесценные рекомендации: детям и взрослым, богатым и бедным, сильным и слабым, счастливым и несчастным. Сегодня его авторитет в глазах народа не подлежит сомнению, настолько это удивительный и уникальный человек.

Предводитель мирового буддийского сообщества Далай-лама XIV рассказал, как избавиться от одиночества, на примере пчел. По его словам, законы природы диктуют маленьким насекомым о необходимости совместного труда для жизни, поэтому они инстинктивно несут социальную ответственность и поддерживают единство. В то же время люди гораздо более крупные и развитые существа, но в вопросе союзничества явно проигрывают пчелам.

"Миллионы людей живут вместе в мегаполисах по всему миру, но вопреки этой близости многие одиноки. У некоторых нет даже кого-то одного, с кем можно было бы поделиться сокровенным", — заявил Далай-лама.

Великий мудрец дал указание всему человечеству.

"Чем больше мы — как нация, коллектив или как отдельные личности — зависим от других, тем сильнее должны быть заинтересованы делать все для их благополучия. Практика альтруизма — истинный источник компромиссов и сотрудничества", — вынес вердикт Далай-лама XIV.

Каждый отдельный человек должен работать не только для собственного блага, нужно трудиться для всего человечества. Отдавать другим — значит отдавать самому себе.