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Вторник 30 апреля

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Методы и техники преодоления эмоционального напряжения

Методы и техники преодоления эмоционального напряжения
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В тяжелое для страны время каждый из нас подвергается колоссальному стрессу.

Резкие перемены в жизни, вечная спешка и усталость постоянно истощают нервную систему. Если не научиться управлять внутренним состоянием, легко впасть в апатию и даже депрессию. Психолог, кандидат психологических наук и автор курса “Мастер состояния” с лицензией Министерства образования Мария Брюс подробно рассказывает, как остановить эмоциональные качели, вернуть себе спокойствие и стойкость в этот тревожный период.

Сфокусируйтесь на ощущениях в теле

Наш беспокойный ум, который нагнетает проблемы, часто врет, потому что он опирается на прошлый опыт. В этих воспоминаниях кроются блоки, страхи, ограничения и искаженные сценарии, которые переживали наши родители. Но стоит лишь остановить рой мыслей и перейти в состояние наблюдателя, как к вам вернется ощущение баланса.

Внутреннее равновесие тесно сопряжено с присутствием в настоящем моменте, а не в думах о прошлом или будущем. Попробуйте внедрить в свою жизнь правило тишины: всего 10 минут в день расслабляйтесь в безмолвии — никаких соцсетей, музыки, разговоров, раздражителей и даже мыслей. Это разгрузит мозг от ненужной информации, вы со временем обретете стрессоустойчивость и научитесь абстрагироваться.

Если вам нужно успокоиться здесь и сейчас, в момент эмоционального пика переведите внимание со своих переживаний на дыхание. Сядьте или лягте, дышите глубоко. Прочувствуйте, как расширяются и сужаются ноздри, поднимается и опускается грудная клетка, стучит сердце; как ощущается ткань одежды, какие звуки и запахи вас окружают. Это поможет снова вернуться в реальность и остановить непрерывный поток сознания.

Преодолейте напряжение

Напряжение возникает тогда, когда человек не может принять ситуацию. Например, какой-то случай подсознательно ассоциируется со страхом, блоком или комплексом. Так, увольнение болезненно из-за страха потери имущества, бедной старости, неизвестности и лишений. Трудности в отношениях в свою очередь пробуждают боязнь одиночества и комплекс неполноценности.

Когда мы пытаемся подавить эмоции или избавиться от них, мы не даем себе право их чувствовать и лишь усиливаем то, что отрицаем и не принимаем. И все эмоциональные ресурсы тратятся не на решение проблемы, а на то, чтобы сохранять маску и делать вид, что все отлично. Лучшее решение — перестать сопротивляться негативным чувствам и позволить им быть.

Когда буря внутри вас утихнет, отнеситесь к тому что вас не устраивает, с благодарностью, найдите положительные стороны в том, что кажется неудачей. Вы выиграете даже если переживаете самую черную полосу в жизни только потому, что извлечете из нее выгоду.

Фото: Мария Брюс

В случае с потерей работы у вас появляется шанс найти новую, более интересную и оплачиваемую. Расставание со второй половиной избавляет вас от токсичного человека, от необходимости терпеть его и подстраиваться. В обоих примерах появляется больше времени и сил для восстановления и поиска себя.

Единственное препятствие, которое помешает сделать плюс из минуса, это уязвимое эго. Те, у кого оно раненое, инфантильны: они жалуются, привлекают к себе и своей важности внимание, пытаются самоутвердиться за счет окружающих. Люди ведут себя так из-за недостатка любви к себе; эта же причина заставляет играть роль вечной жертвы, сваливать ответственность за свою жизнь на других людей, выпрашивать сочувствие и жалость к себе.

Взращивайте любовь к себе

Чтобы окрепнуть, проработать эго и быть готовым принять любые удары судьбы, научитесь давать любовь самому себе. Для этого важно развивать осознание того, что вы в порядке; все, что вы думаете, делаете и чувствуете — это нормально, и вы по умолчанию заслуживаете всего самого лучшего.

Чаще всего безусловное принятие своего “Я” невозможно из-за неподъемной массы приобретенных комплексов и болей. Если их найти и обезвредить, вы наконец почувствуете полную свободу действий. А с ней прилив сил и мотивацию следовать своим желаниям, жить ярко и с удовольствием. И самое главное — принять взрослую позицию, обрести опору, в которой нет зависимости от мнения и действий чужих людей.

Принятие не нужно вытаскивать из других клещами манипуляций. Эти потребности можно закрыть самостоятельно и стать целостной, наполненной и гармоничной личностью. Чтобы ускорить процесс, лучше всего обратиться за помощью к психологу. Он поможет отловить деструктивные установки, узнать, откуда они взялись, как их убрать, а также как двигаться дальше без груза и воображаемых барьеров.

Помните, что от внутреннего состояния зависят внешние обстоятельства: ваши отношения, заработок, удачи и неудачи в жизни. Есть вещи, которые вы не можете изменить, но ваше отношение к ним увеличит шансы на успех.

ДНИ в Telegram

30 апреля 2024, 03:02
Фото: @rawpixel.com/Freepik
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