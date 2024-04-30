Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео)

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Вторник 30 апреля

10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?
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Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео)

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Наблюдая за смешными животными, нередко мы ловим себя на мысли, что очень с ними похожи. Это видео с голодными мартышками не только забавное, но и поучительное.

На камеру в Катманду попали обезьяны, ловко хватающие горячий отварной картофель прямо из ведра. Милым мартышкам из Непала устроили целый пир, угостив несколькими килограммами сытного лакомства. Это видео содержит глубокий смысл.

Мужчина вынес металлическое ведро с картофелем на улицу, и обезьяны тут же собрались вокруг него, пытаясь заполучить как можно больше вкусностей. Ловкость рук и никакого мошенничества! Обезьянки с аппетитом отведали принесенные дары, наслаждаясь каждым кусочком.

Это зрелище на видео не только милое, но и показательное. Обезьяны продемонстрировали способности к обучению и адаптации. Они не только попытались утолить голод, но и решили сделать запасы, складывая картофелины вокруг себя. Это свидетельствует о способности мартышек к прогнозированию и планированию.

Помните, что обезьянки и другие живые существа тоже хотят кушать, поэтому не отказывайте себе в желании дать им то, в чем они так нуждаются. Чем более сострадательными мы будем к животным, тем радостнее будет наша жизнь.

ДНИ в Telegram

30 апреля 2024, 10:03
Фото: Sunil Sharma / Xinhua / www.globallookpress.com
YouTube / Viralhog✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Обезьяньи забавы

Очень спокойная обезьяна
Все обезьяны хорошо лазают
Обезьяны могут не только чистить и поедать бананы, но и медитировать
Никто не перещеголяет этих обезьян по способности радоваться жизни
Обезьяны общаются с сородичами видоспецифичными звуками
Обезьяны отличаются озорством, неугомонны и любопытны
А эти заамерзшие обезьянки греются на ветке
Как же они иногда похожи на людей
Издревле обезьяна считается воплощением проворства и хитрости
Большинство обезьян — общественные животные, живущие стаями до сотни особей

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