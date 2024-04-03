Рудковская не может восстановиться после потери голоса из-за перенесенного вируса

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что лишилась голоса из-за перенесенного вируса. Она рассказала появление осложнений.



Рудковская активно поддерживает свой микроблог, где делится интимными деталями своей жизни. Недавно Яна призналась, что ей тяжело разговаривать, и уже несколько дней она не может выздороветь.



Продюсер рассказала, что перенесла новый вирус, который вызывает осложнения — потерю голоса. Она отметила, что не может поправиться уже четыре года.

В настоящее время продюсер восстанавливается дома. Рудковская проживает с супругом и детьми за городом в особняке с садовым участком, который летом наполняется ароматом цветов.

Несмотря на обстоятельства, звезда старается не унывать. Она вышла на прогулку по саду и заметила первые распустившиеся бутоны. Мать многодетная мать запечатлела их на видео. С хриплым голосом она спросила у подписчиков, какие это цветы.

Ранее Яна Рудковская рассказывала о шопинге в период санкций. Она призналась, что продолжает радовать себя покупками роскошных вещей. Для их приобретения ей помогает ассистентка продюсера, которая часто находится за границей.

Также было известно о состоянии госпитализированной дочери рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой. Женщина поделилась, что прежние методы не помогают Лее справиться с осложнениями, вызванными астмой.