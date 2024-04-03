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Среда 3 апреля

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Нового ухажера Агаты Муцениеце втянули в конфликт с Павлом Прилучным

Нового ухажера Агаты Муцениеце втянули в конфликт с Павлом Прилучным
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Дождались! В кой-то веки актриса Агата Муцениеце обрела защитника. Сладкую парочку обсуждают уже не первый день, но ярко проявлять себя мужчина начал не сразу.

О противостоянии Агаты Муцениеце и Павла Прилучного СМИ трубят еще с 2020 года — времени, когда состоялся развод звездной пары. И дело вовсе не в разделе имущества, не детях и не деньгах.

Просто артист поступил не так, как планировала бывшая. Павел Прилучный женился на молоденькой красавице Зепюр Брутян, и даже не приполз на коленях извиняться к Агате Муценице, которая наверняка бы его простила.

Фото: соцсети

В интервью разведенная звезда "Закрытой школы" не раз признавалась, что жениха на примете нет. Зато частенько она провоцирует слухи о новых спутниках, запуская в Сеть кадры с импозантными мужчинами.

В начале апреля Агата Муцениеце показала нового ухажера, разместив фото в стиле love story в своем аккаунте. Им оказался телеведущий Иван Чуйков, с которым артистка вместе выступала в театре CRAVE.

Правда, никаких подтверждений того, что романтические кадры не были постановочными, нет. А потому ухажер может оказаться "липовым", как и многие предыдущие. Во всяком случае, Чуйков вариант не разовый — с ним бывшая Павла Прилучного начала светиться на совместных кадрах еще с прошлого года.

Фото: соцсети

Фантазию поклонников Агаты Муцениеце, которые желают ей женского счастья, ничего останавливает. Однако некоторые неустанно пытаются всех убедить, что Иван "из другой лиги". Неугомонные фанаты актрисы сразу начали сравнивать его с Павлом Прилучным. Оба брюнеты с бородой, медийные личности... Что интересно, ранее Ивану приписывали роман с певицей МакSим, которые он опровергал.

Вопросы подписчиков актриса стала игнорировать, да и партнер ее держался довольно долго. Впрочем, 3 апреля терпение лопнуло — нового ухажера Агаты Муцениеце втянули в конфликт с Павлом Прилучным, который возник у артистки в результате развода, и который актуализировали пользователи Сети.

"Сначала Агата *** (целовалась, — Прим. ред.) с Давой у него в клипе, теперь она прилипает к этому Чуйкову. Кто следующий, Агата? Ну не зацепишь ты Павла, он перекрестился, когда ушел от тебя", — написали в комментариях к фотографии Ивана.

Телеведущий решился поучаствовать во всей этой скандальной истории с отношениями Муцениеце. Заодно он встал на защиту Агаты.

"Я тоже крещеный", – отреагировал на дерзкую речь Чуйков.

Теперь народ гадает, пошутил новый ухажер актрисы или это был первый камень в огород Павла Прилучного?

ДНИ в Telegram

3 апреля 2024, 17:53
Фото: соцсети
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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