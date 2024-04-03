Дождались! В кой-то веки актриса Агата Муцениеце обрела защитника. Сладкую парочку обсуждают уже не первый день, но ярко проявлять себя мужчина начал не сразу.

О противостоянии Агаты Муцениеце и Павла Прилучного СМИ трубят еще с 2020 года — времени, когда состоялся развод звездной пары. И дело вовсе не в разделе имущества, не детях и не деньгах.

Просто артист поступил не так, как планировала бывшая. Павел Прилучный женился на молоденькой красавице Зепюр Брутян, и даже не приполз на коленях извиняться к Агате Муценице, которая наверняка бы его простила.

В интервью разведенная звезда "Закрытой школы" не раз признавалась, что жениха на примете нет. Зато частенько она провоцирует слухи о новых спутниках, запуская в Сеть кадры с импозантными мужчинами.

В начале апреля Агата Муцениеце показала нового ухажера, разместив фото в стиле love story в своем аккаунте. Им оказался телеведущий Иван Чуйков, с которым артистка вместе выступала в театре CRAVE.

Правда, никаких подтверждений того, что романтические кадры не были постановочными, нет. А потому ухажер может оказаться "липовым", как и многие предыдущие. Во всяком случае, Чуйков вариант не разовый — с ним бывшая Павла Прилучного начала светиться на совместных кадрах еще с прошлого года.

Фантазию поклонников Агаты Муцениеце, которые желают ей женского счастья, ничего останавливает. Однако некоторые неустанно пытаются всех убедить, что Иван "из другой лиги". Неугомонные фанаты актрисы сразу начали сравнивать его с Павлом Прилучным. Оба брюнеты с бородой, медийные личности... Что интересно, ранее Ивану приписывали роман с певицей МакSим, которые он опровергал.

Вопросы подписчиков актриса стала игнорировать, да и партнер ее держался довольно долго. Впрочем, 3 апреля терпение лопнуло — нового ухажера Агаты Муцениеце втянули в конфликт с Павлом Прилучным, который возник у артистки в результате развода, и который актуализировали пользователи Сети.

"Сначала Агата *** (целовалась, — Прим. ред.) с Давой у него в клипе, теперь она прилипает к этому Чуйкову. Кто следующий, Агата? Ну не зацепишь ты Павла, он перекрестился, когда ушел от тебя", — написали в комментариях к фотографии Ивана.

Телеведущий решился поучаствовать во всей этой скандальной истории с отношениями Муцениеце. Заодно он встал на защиту Агаты.

"Я тоже крещеный", – отреагировал на дерзкую речь Чуйков.

Теперь народ гадает, пошутил новый ухажер актрисы или это был первый камень в огород Павла Прилучного?