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Среда 3 апреля

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Больше чем Золушка: как и почему Грейс Келли осуществила свои мечты

Больше чем Золушка: как и почему Грейс Келли осуществила свои мечты
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Икона стиля, образец женственности и изящества – она стала прекрасной женой и матерью, а также желанной принцессой для своего народа. Став женой принца Ренье, Грейс Келли получила 142 новых титула, и не запятнала при этом самое главное – чистую душу, полную благородства.

О судьбе голливудской красавицы, удивительной актрисы и княгини Монако написано немало. В этот светлый весенний день "Дни.ру" предлагают познакомиться с такими фактами из биографии Грейс Келли, которые многие упускают из виду.

Когда Грейс Келли еще не стала прославленной звездой Голливуда, она отличалась очень высоким тембром голоса и произносила слова "в нос". В студенческие годы педагоги заявили ей, что над речью следует поработать. В итоге будущая актриса подошла к делу с максимальной серьезностью: обратилась к специалистам для тренировок, регулярно прослушивала записи своего голоса и в конечном итоге смогла отточить качество произношения слов. Говорить девушка стала гораздо мелодичнее, а ее дикции можно было только позавидовать.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

Существует распространенное мнение о том, что Грейс Келли была холодной и бесчувственной, что, возможно, было вызвано ее сдержанностью в общении и развитому чувству собственного достоинства. Однако в действительности Грейс была эмоциональной и, вероятно, более чувствительной, чем многие другие, о чем говорили ее близкие. В ней одновременно уживались лед и пламень, но она этого не показывала.

Эта чудо-женщина отличалась поразительной порядочностью. Никогда не давала пустых обещаний, всегда держала свое слово. Знаменитость отличали пунктуальность и профессионализм; она никогда не опаздывала, всегда жила по часам. Когда Грейс Келли заявляла, что возьмется за дело, можно было не сомневаться — она выполнит. В благотворительности звезда участвовала только тогда, когда могла оказать истинную помощь.

Фото: Manchester Daily Express / PERD200095 / www.globallookpress.com

Уже став принцессой Монако, Грейс Келли обрела новое хобби. Артистка создавала панно из сухоцветов, на это ее вдохновило аналогичное занятие подруги. Звезда Голливуда тщательно сушила полевые цветы, после чего крепила их на картон и оформляла в рамки. Со временем принцесса Грейс Келли набралась опыта в творческом занятии и ее работы даже были представлены на выставке в Париже.

Переезд из прохладной Филадельфии в теплое княжество Монако стал для Грейс Келли кардинальной трансформацией образа жизни. В частности, субтропическая погода Монако была непривычной для красавицы из северных широт, а жаркие солнечные дни не вызывали у нее желания прогуляться. Напротив, Грейс Келли искренне полюбила дождь и с радостью отправлялась на улицу когда надвигались тучи.

Фото: Chris Drost / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Биография Грейс Келли напоминает волшебную историю Золушки, но этот путь был довольно тернистым и волнительным. Тем не менее, благодаря богатому внутреннему миру и упорному стремлению к успеху, звезда Голливуда смогла преодолеть все препятствия и осуществить свои мечты.

ДНИ в Telegram

3 апреля 2024, 06:17
Фото: Cinetext / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утонченные монаршие особы мира

Грейс Келли, 10-я княгиня Монако
Кейт Миддлтон (Герцогиня Кембриджская Кэтрин)
Принцесса Уэльская Диана
Шарлен Уиттсток, действующая княгиня Монако
Принцесса Мадлен, Швеция
Принцесса Александра Люксембургская
Шарлотта Казираги, внучка Грейс Келли
Принцесса Летиция Астурийская, Испания
Рания аль-Абдулла, королева Иордании
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит

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