Кармические узлы: препятствие на пути личностного роста

Принято считать, что если человек встречается с повторяющимися событиями, то это является неким кармическим узлом. Можно говорить о сложной системе, которая пытается достучаться до сознания, донести информацию о том, что нужно проработать.



Однако мир — это отражение самого человека, его продолжение. И не проявление кармы, а программа, встроенная в ребенка в раннем возрасте. О нарушениях базовых потребностей, которые мешают счастливой жизни, читателям "Дни.ру" рассказывает Мария Петерс — нейрокоуч, специалист по работе с мышлением.

Программы, заложенные с детства

Дети приходят в эту жизнь абсолютно чистыми и светлыми существами. Кажется, что все крутится вокруг них. Мир действительно заботится о малышах через их родителей. Однако бывает, что младенец еще в утробе матери ощущает, что его не любят. Если беременная женщина чувствует себя скованно и подавленно, то это обязательно отразится на психике ее ребенка. Он рождается со страхом, не разрешает себе жить. Если же малыш страдает от одиночества, не получает достаточно внимания от мамы и папы, то тогда у него тоже возникает психологическая травма на бессознательном уровне.

Человек взрослеет, но с ним остается эта парадигма, определенный шаблон восприятия себя ненужным и нелюбимым.

И ни один психолог не может быстро вернуть человека к нормальной жизни навсегда. Потому что всё равно результат после работы временный, так как причина очень глубока. И мы вроде бы что-то осознаем и понимаем, что важны и имеем ценность, но внутреннее убеждение говорит нам об обратном.

Все ситуации, которые встречаются на пути, человек оценивает через призму своего отношения к миру и к себе. По сути, каждый борется с самим собой, со своими реакциями и чувствами. Именно они являются камнем преткновения, который мешает достигать личностного роста, получать позитивные результаты и быть счастливыми.

Бывает, что негативные сценарии раз за разом повторяются. Это программы, которые сформировались из-за недостатка базовых потребностей. Поэтому каждому родителю важно знать, что именно необходимо для воспитания полноценной личности.

Потребность 1: Психологическая безопасность, принятие и забота

Малыш должен ощущать и понимать, что родные и близкие его любят. Если этого нет, человек будет постоянно предавать себя и свои интересы, чтобы угодить обществу, чувствовать себя брошенным, ненужным и смирится со своей никчемностью. Он будет надевать маску хорошей девочки или мальчика, подстраиваться под других, чтобы его принимали. Человек как бы принял данный факт, и живет согласно этому сценарию.

Также его поведение может быть противоположным: он может закрыться, сопротивляться, привыкнет к противостоянию, станет жестким, бессердечным, бесчувственным. Все это — попытки доказать, что ему не нужна любовь, что он сильный, самостоятельный и справится сам.

Большие проблемы появляются в отношениях с противоположным полом.

Такие ситуации мешают людям строить счастливую жизнь. Однако получается, что в этом никто не виноват, и все ограничения и запреты существуют только в воображении самого человека.

Потребность 2: самостоятельность и независимость

Ребенок растет и пытается действовать самостоятельно, ему хочется и налить молока себе в кружку, и донести самому тарелку, однако чаще всего это получается не сразу.У родителей же нет времени ждать, они предполагают, что он разольет, разобьет, и начинают нервничать, одергивают и торопят малыша. Это записывается на подсознании, и тот, видя поведение родителей, делает вывод, что он какой-то не такой, что почему-то не справится, не сможет. Таким образом убивается желание учиться новому: ребенок уверен, что у него ничего не получится.

Взрослые же могут прямо указать на ошибки, думая, что это замотивирует исправиться, но на самом деле они губят самооценку, веру в себя и стремление к самостоятельности.

Потребность 3: свобода выражения своих желаний и эмоций

Ребенок иногда плачет, топает ножкой, если ему что-то не нравится, может вести себя активно, радоваться, а родители называют его обидными словами, просят прекратить, затыкают, нередко наказывают. Вскоре малыш начинает осознавать, что должен скрывать свои эмоции, быть куклой или роботом, иначе родители будут кричать, накажут, а то вовсе не будут его любить. И он принимает решение выполнять волю старших, прятать свои чувства, на все соглашаться, чтобы не вызывать негативных эмоций у родителей.

Так у ребенка формируется неправильное отношение к себе и к миру.

Эти страхи переходят и во взрослую жизнь. Вместо строгих родителей появляются грубый коллега, сумасбродный начальник, партнер-абьюзер. Человек считает, что должен быть послушным и хорошим для всех, сидеть тише воды, ниже травы, а в результате окружающие управляют им.

Потребность 4: реалистичные ограничения и самоконтроль

Ребенок может и сам навести порядок в комнате, заправить кровать, сложить одежду, но тут в его пространство вторгаются родители и делают все за него. В итоге маленький человек не хочет взрослеть и контролировать себя. Это часто приводит к серьезным нарушениям психики, когда люди не могут управлять собой, например, запретить себе играть в азартные игры или сутками сидеть за компьютером.

Потребность 5: самовыражение и спонтанная игра

Это потребность в созидании, в проявленности, творении, когда человек имеет крепкую психологическую базу, ощущает свою значимость и полноценность. Он может выражать свою суть, показывать себя миру, создавать, отдавать что-то полезное и нужное. Но если есть нарушения предыдущих потребностей, то о каком творчестве и самореализации можно говорить?

Многие люди годами живут в угрюмом, подавленном состоянии, натыкаются на одни и те же повторяющиеся события. Они имеют деструктивную программу подсознания, которая когда-то давно появилась в их голове. Ее часто называют кармической отработкой или узлом, тем опытом, который выбрала душа. Однако это не так. Люди приходят в мир, чтобы творить, проявляться, наслаждаться, реализовываться, дарить любовь. А все остальное — это программы, убеждения, вызванные нарушением базовых потребностей, которые также могут передаваться из поколения в поколение.