3 правила, как избавиться от отеков лица

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Воскресенье 28 апреля

03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

3 правила, как избавиться от отеков лица

3 правила, как избавиться от отеков лица
163

Отечность – тема, актуальная во все времена. Она может быть вызвана разными причинами, начиная от дисфункции щитовидной железы и заканчивая недостатком сна.

Но каким бы ни был источник, решение проблемы следует начать изнутри. Такое мнение разделяет врач-косметолог, владелец бренда крымской косметики Self Love и сети косметологических клиник в Крыму, Елизавета Тикунова. Эксперт поделилась ключевыми способами, которые позволят избавиться от отечности лица быстро и эффективно.

Все проблемы изнутри?

Для начала необходимо исключить фактор некоторых заболеваний, которые провоцируют отеки. Ведь лицо – отражение внутренних процессов в вашем организме. Итак, какие причины встречаются чаще всего:

Заболевание щитовидной железы. При нарушении ее функционирования возникают проблемы с обменом веществ и выведением жидкости из организма. Зачастую болезнь сопровождается проблемами почек и желчного пузыря, что дополнительно усиливает отеки.

Проблемы почек. Когда в работе почек происходит сбой, жидкость начинает задерживаться в организме, что приводит к отекам, в том числе на лице.

Проблемы с желчным пузырем. Нарушения функционирования желчного пузыря означает неполноценное удаление токсинов из организма. Это также способствует образованию отеков.

Именно поэтому, в первую очередь, вам необходимо пройти медицинское обследование. И если обнаружится сбой в функционировании вышеперечисленных органов, незамедлительно приступить к лечению заболевания. Как правило, уже на этом этапе отечность лица заметно уменьшится или и вовсе пройдет.

Сон – всему голова

Начало нового дня с бодрым взглядом и свежим лицом – мечта многих из нас. Но что делать, если под глазами с утра появляется неприятный отек, который портит и внешний вид, и настроение? Ответ прост – вам необходим качественный здоровый сон.

Во время сна организм восстанавливается и освобождается от накопленной за день лишней жидкости и токсинов. А регулярные недосыпы нарушают этот процесс, приводя к задержке жидкости в тканях и, как следствие, к отечности.

Фото: Елизавета Тикунова

Вот несколько рекомендаций специалистов по сну:

  1. Соблюдайте режим сна. Старайтесь каждый день ложиться и вставать в одно и то же время;

  2. Создайте комфортные условия для сна. Тишина и отсутствие освещения в комнате, удобная кровать и подушка – необходимые атрибуты для качественного отдыха;

  3. Уменьшите потребление кофе, так как кофеин нарушает нормальный сон и лишь усиливает отечность.


И помните, что качественный сон – не только залог вашего здоровья, но и отличный способ выглядеть свежим и отдохнувшим изо дня в день.

Грамотный уход за кожей вокруг глаз

Важно понимать, что кожа в зоне вокруг глаз принципиально отличается от кожи на лице. Она тоньше, не имеет подкожно-жировой клетчатки, а сосуды располагаются слишком близко к ее поверхности. Именно поэтому даже незначительные нарушения в образе жизни мгновенно отражаются под глазами.

Чтобы справиться с отечностью, рекомендуется использовать следующий метод:

  • Нанесите на кожу вокруг глаз сначала плотный крем, чтобы создать защитный барьер.

  • Затем сделайте компресс смоченным (например, гидролатом) спонжем: холодным, если хотите уменьшить отечность, или горячим, чтобы активные ингредиенты из крема лучше проникли в вашу кожу.

Такой способ эффективнее многих патчей и гарантирует заметные результаты.

Постарайтесь придерживаться этих несложных правил, и уже скоро вы почувствуете разницу «до и после» и вновь ощутите уверенность в своем внешнем виде.

ДНИ в Telegram

28 апреля 2024, 03:36
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей

Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей
Пенелопа Крус, которая сегодня отмечает юбилейный 50-й день рождения, является известной актрисой с богатой и интересной жизнью. Вспоминаем самые удивительные факты из ее биографии. Пенелопа Крус, которая сегодня отмечает юбилейный 50-й день рождения, является известной актрисой с богатой и интересной жизнью.

Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике

Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике
В последние годы двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко неоднократно сталкивался с травмами и проблемами со здоровьем. Теперь фигурист сообщил о перенесенной операции на позвоночнике. В своем личном блоге Плющенко написал: "Друзья, три месяца назад я перенес пятую, очередную, сложнейшую операцию на позвоночнике.

Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской

Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской
Филипп Киркоровв преддверии своего 57-летия стал гостем ряда праздничных передач на канале МУЗ-ТВ. В этих интервью поп-король поделился своими взглядами на пластические операции, шопинг, мистику и конфликт с Любовью Успенской. Киркоров признался, что в последнее время прибегал к пластическим операциям, но предпочитает называть их "преображением".

Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди

Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди
Недавние появления Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в социальных сетях вызывают все больше вопросов у поклонников. Многие отмечают отсутствие былой теплоты и искры во взглядах супругов, а также тот факт, что Примадонна отметила свой юбилей без мужа. Таролог Марианна Абравитова подтвердила опасения общественности.

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс
В возрасте 85 лет ушла из жизни Марла Адамс. Талантливая актриса оставила неизгладимый след в мире телевидения. Марла Адамс родилась в Оушен-Сити, Нью-Джерси, в семье, где рано проявились ее творческие способности.

Выбор читателей

27/04СбтТест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 27/04СбтСлезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 26/04ПтнВрач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 26/04ПтнПоявились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 26/04ПтнСделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 26/04Птн"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению