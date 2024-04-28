3 правила, как избавиться от отеков лица

Отечность – тема, актуальная во все времена. Она может быть вызвана разными причинами, начиная от дисфункции щитовидной железы и заканчивая недостатком сна.



Но каким бы ни был источник, решение проблемы следует начать изнутри. Такое мнение разделяет врач-косметолог, владелец бренда крымской косметики Self Love и сети косметологических клиник в Крыму, Елизавета Тикунова. Эксперт поделилась ключевыми способами, которые позволят избавиться от отечности лица быстро и эффективно.

Все проблемы изнутри?

Для начала необходимо исключить фактор некоторых заболеваний, которые провоцируют отеки. Ведь лицо – отражение внутренних процессов в вашем организме. Итак, какие причины встречаются чаще всего:

Заболевание щитовидной железы. При нарушении ее функционирования возникают проблемы с обменом веществ и выведением жидкости из организма. Зачастую болезнь сопровождается проблемами почек и желчного пузыря, что дополнительно усиливает отеки.

Проблемы почек. Когда в работе почек происходит сбой, жидкость начинает задерживаться в организме, что приводит к отекам, в том числе на лице.

Проблемы с желчным пузырем. Нарушения функционирования желчного пузыря означает неполноценное удаление токсинов из организма. Это также способствует образованию отеков.

Именно поэтому, в первую очередь, вам необходимо пройти медицинское обследование. И если обнаружится сбой в функционировании вышеперечисленных органов, незамедлительно приступить к лечению заболевания. Как правило, уже на этом этапе отечность лица заметно уменьшится или и вовсе пройдет.

Сон – всему голова

Начало нового дня с бодрым взглядом и свежим лицом – мечта многих из нас. Но что делать, если под глазами с утра появляется неприятный отек, который портит и внешний вид, и настроение? Ответ прост – вам необходим качественный здоровый сон.

Во время сна организм восстанавливается и освобождается от накопленной за день лишней жидкости и токсинов. А регулярные недосыпы нарушают этот процесс, приводя к задержке жидкости в тканях и, как следствие, к отечности.

Вот несколько рекомендаций специалистов по сну:

Соблюдайте режим сна. Старайтесь каждый день ложиться и вставать в одно и то же время; Создайте комфортные условия для сна. Тишина и отсутствие освещения в комнате, удобная кровать и подушка – необходимые атрибуты для качественного отдыха; Уменьшите потребление кофе, так как кофеин нарушает нормальный сон и лишь усиливает отечность.

И помните, что качественный сон – не только залог вашего здоровья, но и отличный способ выглядеть свежим и отдохнувшим изо дня в день.

Грамотный уход за кожей вокруг глаз

Важно понимать, что кожа в зоне вокруг глаз принципиально отличается от кожи на лице. Она тоньше, не имеет подкожно-жировой клетчатки, а сосуды располагаются слишком близко к ее поверхности. Именно поэтому даже незначительные нарушения в образе жизни мгновенно отражаются под глазами.

Чтобы справиться с отечностью, рекомендуется использовать следующий метод:

Нанесите на кожу вокруг глаз сначала плотный крем, чтобы создать защитный барьер.

Затем сделайте компресс смоченным (например, гидролатом) спонжем: холодным, если хотите уменьшить отечность, или горячим, чтобы активные ингредиенты из крема лучше проникли в вашу кожу.

Такой способ эффективнее многих патчей и гарантирует заметные результаты.

Постарайтесь придерживаться этих несложных правил, и уже скоро вы почувствуете разницу «до и после» и вновь ощутите уверенность в своем внешнем виде.