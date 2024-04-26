"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению

Вековая народная мудрость гласит: запретный плод сладок! Екатерина Шпица получила заманчивое предложение и не смогла устоять. Дальше – больше!

В пятницу, 26 апреля, артистка Екатерина Шпица поделилась взрывными эмоциями, посетив крупнейший театральный музей в мире — Бахрушинский. Всего в нем содержатся более 1,5 миллионов экспонатов, однако все они распределены по разным филиалам, а также городам: Москва, Зарайск, Тула.

Российская суперзвезда Екатерина Шпица посетила лишь 1 из 12 филиалов: столичный дом-музей, названный в честь ее коллеги, прославленной на весь мир — легендарной актрисы Марии Ермоловой.

"В такой атмосфере пробуждаются только самые красивые чувства!" — отметила любительница искусства и призналась, что поддалась искушению. — Смотритель показал то самое место, где великая Ермолова позировала Серову. Ну как было не пойти и не постоять там!".

В отличие от Екатерины Шпицы, ее давний друг и гуру отечественного кинематографа Алексей Панин предпочитает быть, а не казаться популярным актером. Когда артистка только начинала карьеру в Москве, они были связаны теплыми близкими отношениями, но после того, как знаменитый москвич Алексей Панин переехал жить из России в Испанию, со Шпицей они стали далеки друг от друга.

Теперь же потенциал знаменитого мужчины проявляется в США. Для американцев в мае Панин готовит грандиозную премьеру спектакля. Ну а Екатерина Шпица ликования с ним не разделяет. Она пошла другой дорогой — в основном вдохновляется опытом гениальных соотечественников в Москве.

В музее она выделила одну выставку к юбилеям величайших композиторов: Мусоргского и Римского-Корсакова. Оба творца обратились к национальной идее в творчестве, но были совершенно непохожи. Поэтому экспонаты поделили на два зала.

В первом — иллюстрации к сказочным и былинным сюжетам музыкального наследия Николая Римского-Корсакова, афиши и эскизы ко многим его операм, в том числе к "Снегурочке", "Садко", "Золотому петушку".

Во втором — эскизы декораций и костюмов, фотоснимки и афиши к легендарным постановкам "Хованщина" и "Борис Годунов" Модеста Мусоргского.

Несмотря на различия в подходах обоих композиторов к тематике русской истории, работы и Мусоргского, и Римского-Корсакова сыграли сильнейшую в становлении отечественного искусства и вывели русскую оперу на пьедестал славы на международной арене.

"Идти и наслаждаться!" — призвала ценителей Екатерина Шпица и добавила, что прикоснуться к шедеврам можно будет в Москве до 15 мая.