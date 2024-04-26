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Пятница 26 апреля

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Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети"
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Певица Алсу откровенно поделилась своими мыслями о травле, с которой столкнулась ее дочь Микелла после участия в шоу "Голос.Дети". Она выразила свое разочарование в отношении общественного давления, которое могут испытывать дети в результате подобных ситуаций.

В интервью на YouTube-канале "Наталья Подольская" певица подчеркнула, что травля – это ужасное явление, особенно когда страдает ребенок. Она отметила, что в случае ее семьи, где все благополучно, людям может не понравиться успех, и они ищут повод для критики. Алсу признала, что первоначально они пытались изолировать дочь от негатива, но видели, что она сама сталкивается с видео и комментариями.

Однако певица выразила благодарность хорошим людям, которые поддержали и поняли семью в трудный момент. Она подчеркнула, что участие в конкурсах для детей и родителей может быть стрессом и травмой. Алсу признала, что после этого опыта они решили больше не участвовать в подобных мероприятиях, так как это может оставить негативный след в психике детей.

Алсу выразила беспокойство за эмоциональное состояние детей, которые могут чувствовать себя неуверенно или недооцененными из-за результатов конкурсов. Она подчеркнула важность объяснения детям, что неудача на конкурсе не означает отсутствие таланта или ценности.

"Как ребенку объяснить, что это не у него нет таланта? Вот это же все нужно объяснять, а осадок все равно остается, мол я был хуже всех. Нужно ли это вообще для детей? Вот с этой хрупкой психикой.... Для нашей семьи вопрос с конкурсами закрыт. И для меня, и для детей", — рассказала артистка.

Певица Алсу подчеркнула важность защиты и поддержки молодых участников конкурсов. Ее решение отказаться от участия в подобных мероприятиях после негативного опыта свидетельствует о заботе о психическом благополучии своей семьи.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 13:17
Певица Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
YouTube-канал "Наталья Подольская"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

Зара.
Сосо Павлиашвиил заинтересовался принтом рубашки Стаса Пьехи.
Сосо Павлиавшвили с семьей.
Победители "Голоса" Микелла Абрамова и Ержан Максим.
Алсу с дочерью Микеллой.
Юлия Савичева.
Микелла Абрамова.

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