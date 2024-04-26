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Пятница 26 апреля

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Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть

Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть
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Виктория Боня вызвала бурю эмоций среди своих поклонников, объявив о своей беременности. Она опубликовала кадры со съемок своего проекта "Злые языки" и иронично поделилась радостной новостью.

Виктория не стала скрывать свое "положение" и призвала фанатов угадать месяц ее беременности. Сразу же после этого объявления поздравления и пожелания счастья не заставили себя ждать.

Однако некоторые из ее подписчиков начали сомневаться в правдивости этой информации. Недавно опубликованные фотографии Виктории, где ее живот был плоским, привели к волне раздумий и догадок среди публики. Многие задались вопросом, насколько достоверными являются слова телеведущей о беременности.

Виктория Боня, пережившая недавно операцию по изменению внешности, всегда привлекала внимание к своей личной жизни. Ее решение вернуться в Москву после пребывания в Монако и сообщить о беременности вызвало интерес у публики. Она активно взаимодействует со своими фолловерами в социальных сетях, создавая интригующие ситуации, чтобы держать их в напряжении.

Виктория Боня. Фото: соцсети

Несмотря на сомнения и размышления, сообщение Виктории Бони о беременности вызвало множество эмоций у ее поклонников. Они выражают радость и поддержку звезде, желая ей легкой и здоровой беременности. Возможно, время покажет, насколько достоверными оказались слова телеведущей, и фанаты будут следить за каждым шагом этого увлекательного процесса в ее жизни.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 11:43
Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Соцсети✓ Надежный источник

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