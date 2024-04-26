Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены

По последним данным, Леонид Ярмольник и его супруга Оксана все еще находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Известно, что пара госпитализирована несколько дней назад из-за проблем со здоровьем.



Изначально сообщалось, что у актера диагностировали гипертонический криз, а у его жены — сердечную недостаточность. Однако Ярмольник опроверг эти слухи, заявив, что он просто проходит плановое обследование в медицинском учреждении.



Тем не менее, по последним данным, обнародованным телеграм-каналом Mash, Леонид и Оксана Ярмольники продолжают находиться в больнице их состояние оценивается как средней тяжести. По информации журналистов, проблемы со здоровьем возникли на фоне хронических заболеваний.

Стоит отметить, что Леонид и Оксана Ярмольники долгие годы состоят в браке, и у них есть дочь Александра. В 2014 году они также стали дедушкой и бабушкой.

Ранее в СМИ обсуждалась возможность присвоения статуса иноагента Аллой Пугачевой, на что отреагировали Ярмольник, Пригожин, Лолита и Алибасов. Ситуация с здоровьем Леонида и Оксаны Ярмольников вызывает беспокойство у поклонников и коллег по цеху, и мы желаем им скорейшего выздоровления.

Ранее концертный директор артиста Табриза Шахиди опроверг появившуюся информацию. Он заявил, что пара находится в полном порядке и никто из них не был госпитализирован.

Шахиди подчеркнул, что сообщения о проблемах со здоровьем Ярмольника и его супруги являются лишь фантазиями и стремлением некоторых людей к сенсационным заголовкам. Он добавил, что недавно они играли в бильярд, и никаких признаков болезни не было замечено.