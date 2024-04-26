Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Пятница 26 апреля

03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках

"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках
87

Смелая блондинка-хохотушка Елена Малышева постоянно подогревает интерес публики необычными экспериментами в студии Первого канала. Ее программа "Жить здорово!" – находка для тех, кто любит посмеяться.

Звезда российского телевидения Елена Малышева не только позитивный и открытый человек, но и опытный доктор, который интересуется наукой и научными открытиями. Ее проект "Жить здорово!" на Первом канале пользуется популярностью в самых разных городах России: от Анадыря (64°44′ с. ш. 177°31′ в. д.) до Балтийска (54°39′ с. ш. 19°55′ в. д.), от Певека (69°42′ с. ш. 170°19′ в. д.) до Дербента (42°04′11″ с. ш. 48°17′42″ в. д.).

В четверг 25.04.2024 63-летняя ведущая Елена Малышева решила провести эксперимент в своей программе на Первом канале. На экране она показала бедра в трусиках.

Кадр Rutube / Жить здорово! Выпуск от 25.04.2024

Что важно мудрый доктор не ограничилась одним вариантом, а представила женские бедра во всей красе в трех разных формах. Малышева пригласила мужскую группу экспертов на передачу "Жить здорово!" и предложила им определить самые лучшие пропорции, выбрав 1 из 3 вариантов под цифрами "1", "2", "3".

"Вы должны проголосовать за тот, который вам кажется самым бесподобным — один, два и три. 1 — красный, 2 — желтый, 3 — зеленый. Голосуем!" — объявила в студии Первого канала Елена Малышева.

Кадр Rutube / Жить здорово! Выпуск от 25.04.2024

1: модельные бедра;

2: широкие бедра;

3: узкие бедра, похожие на мужские.

Один эксперт проголосовал за №3, еще 4 эксперта проголосовали за №1.

Затем теледоктор Елена Малышева дала слово коллегам. Они единогласно проголосовали за №2, второй вариант, вторые бедра.

"Первая позиция: чем шире бедра, тем длиннее жизнь", — заявила звездный доктор Елена Малышева на "Жить здорово!".

Поставленный в рамках эксперимента вопрос оказался исчерпан. Появился научный ответ. Идеальная женская фигура: узкая талия, широкие бедра.

Чем меньше талия, тем длиннее жизнь. Чем больше талия, тем короче жизнь.

! Хорошо

Обхват талии у мужчин <94 см, <80 см у женщин.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 03:04
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

По теме

"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара
Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?

Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда?
Вдруг, откуда не возьмись, популярной героиней российских телешоу стала Люся Чеботина – певица, автор песен и актриса. Многие зрители до сих пор не в курсе, почему она мелькает на экранах. Российская молодежь узнала о девушке летом 2021 года, когда на вершинах хит-парадов оказалась ее песня "Солнце Монако", однако старшему поколению в то время имя молодой артистки ни о чем не говорило.

Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо"

Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо"
Певица Жасмин, она же Сара Львовна Шор, – знаменитость российского шоу-бизнеса, чьи песни знают и любят люди всех возрастов. Однако, прежде всего, она счастливая мама, и о своем долгожданном ребенке она готова кричать на всю страну. Брак артистки с первым супругом-бизнесменом продержался всего 10 лет.

Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости

Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости
В последние недели в СМИ активно обсуждается состояние здоровья бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. По неподтвержденным данным, у 82-летнего телеведущего якобы обнаружена неоперабельная опухоль легких, из-за которой он проходит поддерживающее лечение. Близкие родственники Маслякова, в том числе его невестка Ангелина Маслякова, категорически отказались комментировать слухи.

Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?

Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?
Ольга Бузова временно приостановила свою деятельность из-за плановой госпитализации. О состоянии здоровья знаменитости поделились ее представители и сама певица. В своем телеграм-канале Бузова сообщила, что ей предстоит плановая операция.

"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы

"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы
В то время, как Анастасия Заворотнюк проходит лечение от тяжелого онкологического заболевания вдали от посторонних глаз, ее дочь Анна продолжает вести активную светскую жизнь и делится своими переживаниями в социальных сетях. Недавно Анна опубликовала в своем личном профиле фотографию, на которой она продемонстрировала новый образ в вязаной одежде от популярного бренда.

Выбор читателей

24/04СрдСложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 24/04СрдЛетальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 24/04СрдВнезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 24/04Срд"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 24/04СрдНазван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 24/04СрдНайдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной