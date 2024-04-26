Смелая блондинка-хохотушка Елена Малышева постоянно подогревает интерес публики необычными экспериментами в студии Первого канала. Ее программа "Жить здорово!" – находка для тех, кто любит посмеяться.

Звезда российского телевидения Елена Малышева не только позитивный и открытый человек, но и опытный доктор, который интересуется наукой и научными открытиями. Ее проект "Жить здорово!" на Первом канале пользуется популярностью в самых разных городах России: от Анадыря (64°44′ с. ш. 177°31′ в. д.) до Балтийска (54°39′ с. ш. 19°55′ в. д.), от Певека (69°42′ с. ш. 170°19′ в. д.) до Дербента (42°04′11″ с. ш. 48°17′42″ в. д.).

В четверг 25.04.2024 63-летняя ведущая Елена Малышева решила провести эксперимент в своей программе на Первом канале. На экране она показала бедра в трусиках.

Что важно мудрый доктор не ограничилась одним вариантом, а представила женские бедра во всей красе в трех разных формах. Малышева пригласила мужскую группу экспертов на передачу "Жить здорово!" и предложила им определить самые лучшие пропорции, выбрав 1 из 3 вариантов под цифрами "1", "2", "3".

"Вы должны проголосовать за тот, который вам кажется самым бесподобным — один, два и три. 1 — красный, 2 — желтый, 3 — зеленый. Голосуем!" — объявила в студии Первого канала Елена Малышева.

1: модельные бедра;

2: широкие бедра;

3: узкие бедра, похожие на мужские.



Один эксперт проголосовал за №3, еще 4 эксперта проголосовали за №1.

Затем теледоктор Елена Малышева дала слово коллегам. Они единогласно проголосовали за №2, второй вариант, вторые бедра.

"Первая позиция: чем шире бедра, тем длиннее жизнь", — заявила звездный доктор Елена Малышева на "Жить здорово!".

Поставленный в рамках эксперимента вопрос оказался исчерпан. Появился научный ответ. Идеальная женская фигура: узкая талия, широкие бедра.

Чем меньше талия, тем длиннее жизнь. Чем больше талия, тем короче жизнь.

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