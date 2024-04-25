Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости

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Четверг 25 апреля

19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела 18:04Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта 15:08Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР
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Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости

Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости
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В последние недели в СМИ активно обсуждается состояние здоровья бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. По неподтвержденным данным, у 82-летнего телеведущего якобы обнаружена неоперабельная опухоль легких, из-за которой он проходит поддерживающее лечение.

Близкие родственники Маслякова, в том числе его невестка Ангелина Маслякова, категорически отказались комментировать слухи. В ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть информацию о его болезни Ангелина Маслякова заявила, что у нее "нет пары минут" для разговора и бросила трубку.

Ранее появилась информация, что Масляков навсегда покидает свой пост в КВН и передает его Дмитрию Хрусталеву. Однако его сын, Александр Масляков-младший, опроверг эти слухи.

Тем не менее, телеграм-канал Mash утверждает, что у Маслякова действительно обнаружили опухоль в легких после перенесенного коронавируса в 2022 году. Продюсер Павел Рудченко предположил, что Масляковы намеренно поддерживают интригу вокруг состояния здоровья телеведущего для будущего "PR-взрыва".

Александр Масляков-старший возглавляет КВН с 1964 года. За свою долгую карьеру он неоднократно уступал место в эфире популярным шоуменам или своему сыну, Александру Маслякову-младшему. Несмотря на периодические перерывы, Масляков-старший оставался неизменным лицом КВН на протяжении десятилетий.

В последние годы телеведущий стал реже появляться в эфире, жалуясь на здоровье. Всплывшие в СМИ слухи о его болезни вызвали обеспокоенность среди поклонников КВН и широкой общественности.

Официальных подтверждений или опровержений данной информации пока не поступало. Ближайшее заседание Международного союза КВН должно состояться в конце мая, и, возможно, там прозвучит разъяснение ситуации. Пока же родственники Маслякова хранят молчание, что подогревает интерес и слухи в СМИ.

Неоперабельная опухоль легких означает, что ее невозможно удалить хирургическим путем из-за ее расположения, размера или других факторов. Диагноз неоперабельной опухоли может быть поставлен после проведения компьютерной томографии, биопсии и других обследований.

Лечение неоперабельных опухолей легких обычно направлено на облегчение симптомов, замедление роста опухоли и улучшение качества жизни пациента. Оно может включать химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию, иммунотерапию и другие подходы.

Прогноз неоперабельных опухолей легких варьируется в зависимости от стадии опухоли, типа рака и индивидуального состояния здоровья пациента. В некоторых случаях лечение может продлить жизнь пациента на годы, в других случаях опухоль может прогрессировать быстрее.

Важно отметить, что информация о состоянии здоровья Александра Маслякова на данный момент является слухами и не была официально подтверждена. Необходимо дождаться официальных сообщений или результатов предстоящего заседания Международного союза КВН, чтобы получить точную информацию о его текущем состоянии.

ДНИ в Telegram

25 апреля 2024, 19:25
Александр Масляков. Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Абзац✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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