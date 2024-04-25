Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?

Ольга Бузова временно приостановила свою деятельность из-за плановой госпитализации. О состоянии здоровья знаменитости поделились ее представители и сама певица.



В своем телеграм-канале Бузова сообщила, что ей предстоит плановая операция. Она отметила, что на некоторое время будет вне зоны доступа и попросила своих подписчиков не волноваться.

"Не теряйте меня. Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу", – написала Бузова в мессенджере. Подробности операции пока не разглашаются, однако, по словам PR-менеджера певицы Антона Богославского, она будет плановой.

Новость о госпитализации Бузовой вызвала бурную реакцию среди ее поклонников. Они выразили пожелания скорейшего выздоровления и поддержали любимую артистку.



"Оля, поправляйся, скорейшего выздоровления тебе, береги себя, пожалуйста", "Будем скучать, берегите себя, Ольга Игоревна" – писали поклонники. Журналист Денис Сорокин выразил уверенность, что госпитализация Бузовой не является попыткой привлечь к себе внимание. По его словам, звезда всегда ответственно относилась к своему здоровью, и если она опубликовала фотографию из больницы, значит, на то была веская причина.

Ольга Бузова известна своим напряженным графиком работы. Она участвует в многочисленных телепроектах, выступает с концертами и развивает свой бизнес. Из-за постоянной нагрузки на организм звезда нередко жаловалась на усталость и недомогание. Как отмечалось в официальном заявлении Бузовой, она решила сделать паузу в своей деятельности для того, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Госпитализация Ольги Бузовой стала неожиданностью для ее поклонников. Пока неизвестно, какой характер имеет перенесенная ею операция, но, по словам представителей певицы, она была плановой. Ольге желают скорейшего выздоровления и возвращения к своим многочисленным проектам.