Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?

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Четверг 25 апреля

19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела 18:04Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта 15:08Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР
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Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?

Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей?
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Ольга Бузова временно приостановила свою деятельность из-за плановой госпитализации. О состоянии здоровья знаменитости поделились ее представители и сама певица.

В своем телеграм-канале Бузова сообщила, что ей предстоит плановая операция. Она отметила, что на некоторое время будет вне зоны доступа и попросила своих подписчиков не волноваться.

"Не теряйте меня. Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу", – написала Бузова в мессенджере. Подробности операции пока не разглашаются, однако, по словам PR-менеджера певицы Антона Богославского, она будет плановой.

Новость о госпитализации Бузовой вызвала бурную реакцию среди ее поклонников. Они выразили пожелания скорейшего выздоровления и поддержали любимую артистку.

"Оля, поправляйся, скорейшего выздоровления тебе, береги себя, пожалуйста", "Будем скучать, берегите себя, Ольга Игоревна" – писали поклонники. Журналист Денис Сорокин выразил уверенность, что госпитализация Бузовой не является попыткой привлечь к себе внимание. По его словам, звезда всегда ответственно относилась к своему здоровью, и если она опубликовала фотографию из больницы, значит, на то была веская причина.

Ольга Бузова известна своим напряженным графиком работы. Она участвует в многочисленных телепроектах, выступает с концертами и развивает свой бизнес. Из-за постоянной нагрузки на организм звезда нередко жаловалась на усталость и недомогание. Как отмечалось в официальном заявлении Бузовой, она решила сделать паузу в своей деятельности для того, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Госпитализация Ольги Бузовой стала неожиданностью для ее поклонников. Пока неизвестно, какой характер имеет перенесенная ею операция, но, по словам представителей певицы, она была плановой. Ольге желают скорейшего выздоровления и возвращения к своим многочисленным проектам.

ДНИ в Telegram

25 апреля 2024, 17:53
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Телеграм-канал Ольги Бузовой✓ Надежный источник

Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости

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