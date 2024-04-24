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Среда 24 апреля

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Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной

Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной
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Звезда фильма "Бриллиантовая рука" была невероятно красивой артисткой в Советском Союзе, однако в последние годы оказалась сломлена недугом. Светлана Светличная уже не та.

Сегодня 6-летние дети уже хорошо знакомы с кино СССР, в первый класс многие идут, уже посмотрев "Двенадцать стульев", "Три плюс два", "Три тополя на Плющихе", "Три мушкетера", "Двенадцать месяцев" и другие советские фильмы. Однако особняком среди кинолент СССР стоит все-таки „Бриллиантовая рука“; где сыграла еще 28-летняя актриса Светлана Светличная.

В эпоху СССР молодая артистка Светлана Светличная обладала эталонной внешностью, а миллионы поклонников ходили за ней шестерками. Советские мужчины на Новый год загадывали встретить Светличную, когда часы 12 бьют, уж такая здоровая у них была симпатия к артистке.

Однако спустя 55 лет все стало совсем иначе. Эталонная внешность куда-то улетучилась, а миллионы поклонников "разбрелись". Российские мужчины на новогодней январской неделе скорее хотят встретить Снегурочку, а никак не пожилую Светличную! Сейчас 83-летняя актриса Светлана Светличная больше не играет, уж такая больная она стала со своей деменцией, из-за которой даже загремела в психушку.

В канун майских праздников, когда российские люди работоспособного возраста трудятся 6 дней в неделю, а некоторые трудоголики и вовсе по двенадцать часов в день все 12 месяцев в году, их тяга к просмотру фильмов СССР особенно заметна. Этим решила воспользоваться молодая домохозяйка, 34-летняя Полина Диброва, которая приходится женой российскому ведущему, 64-летнему Дмитрию Диброву.

Кадр YouTube/@MosfilmRuOfficial // Кадр YouTube/@potrindevki

При чем здесь звезда СССР Светлана Светличная, спросите вы? Неужели даже шестое чувство не подскажет?! Просто найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной, да еще и в лице Полины Дибровой!! Супруга российского шоумена заявила, что он купил ей халат как у Светланы Светличной в фильме "Бриллиантовая рука": а ведь ленте СССР уже пятьдесят шесть лет...

"Два года назад мы встречали Новый год (а каждый раз я делаю тематические какие-то праздники, вечеринки) и мы с Димой как раз играли «Бриллиантовую руку»! И Дима как раз-таки был Никулиным, а я, значит, такая Светличная [в этом вот, прям в этом вот]. Так что иногда я так хожу!" — посекретничала 34-летняя Полина Диброва на камеру, пока рядом сидели ее три «подруги».

ДНИ в Telegram

24 апреля 2024, 18:55
Кадр YouTube / @24tatarstan
YouTube / @potrindevki✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Секс-символ СССР Светлана Светличная стала неузнаваемой: фото "до и после"

Светлана Светличная в фильме &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Бриллиантовая рука&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Светличная в 2013 году. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кадр программы &quot;Ты не поверишь!&quot; от 5.02.2022/НТВ/ntv.ru

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