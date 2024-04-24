Звезда фильма "Бриллиантовая рука" была невероятно красивой артисткой в Советском Союзе, однако в последние годы оказалась сломлена недугом. Светлана Светличная уже не та.

Сегодня 6-летние дети уже хорошо знакомы с кино СССР, в первый класс многие идут, уже посмотрев "Двенадцать стульев", "Три плюс два", "Три тополя на Плющихе", "Три мушкетера", "Двенадцать месяцев" и другие советские фильмы. Однако особняком среди кинолент СССР стоит все-таки „Бриллиантовая рука“; где сыграла еще 28-летняя актриса Светлана Светличная.

В эпоху СССР молодая артистка Светлана Светличная обладала эталонной внешностью, а миллионы поклонников ходили за ней шестерками. Советские мужчины на Новый год загадывали встретить Светличную, когда часы 12 бьют, уж такая здоровая у них была симпатия к артистке.

Однако спустя 55 лет все стало совсем иначе. Эталонная внешность куда-то улетучилась, а миллионы поклонников "разбрелись". Российские мужчины на новогодней январской неделе скорее хотят встретить Снегурочку, а никак не пожилую Светличную! Сейчас 83-летняя актриса Светлана Светличная больше не играет, уж такая больная она стала со своей деменцией, из-за которой даже загремела в психушку.

В канун майских праздников, когда российские люди работоспособного возраста трудятся 6 дней в неделю, а некоторые трудоголики и вовсе по двенадцать часов в день все 12 месяцев в году, их тяга к просмотру фильмов СССР особенно заметна. Этим решила воспользоваться молодая домохозяйка, 34-летняя Полина Диброва, которая приходится женой российскому ведущему, 64-летнему Дмитрию Диброву.

При чем здесь звезда СССР Светлана Светличная, спросите вы? Неужели даже шестое чувство не подскажет?! Просто найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной, да еще и в лице Полины Дибровой!! Супруга российского шоумена заявила, что он купил ей халат как у Светланы Светличной в фильме "Бриллиантовая рука": а ведь ленте СССР уже пятьдесят шесть лет...