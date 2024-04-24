Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением

Телеведущая Ксения Бородина разместила в микроблоге послание с ценной информацией для поклонниц.



Звезда шоу〝Дом-2〝 Ксения Бородина добавила в соцсети публикации, чтобы предупредить людей о возможности потерять деньги. По словам мамы 2 дочерей, мошенники представляются от ее имени, чтобы вытрясти деньги с россиянок...

❝Девочки, еще раз напоминаю: я никогда не буду предлагать розыгрыши, тем более просить у вас перевести мне деньги!!❞ — обратилась Бородина с важным для всех заявлением.

Звезда шоу＂Дом-2＂заблокировала в соцсетях публикации, которые вводят в заблуждение. Так мошенники—которые скрываются-остались без денег... потенциальных жертв.

❝Но они [мошенники] создают новые аккаунты и снова разводят людей❞, − посетовала экс-ведущая Дома-2.

/Напомним/ , ранее экс-участница шоу "Дом-2" Ирина Пинчук создала в соцсети публикации, чтобы предупредить народ о способе вложить деньги в ее "марафон стройности". По словам мамы 2 сыновей, она сама разработала программу, а мошенники' заняты другим.

❝Мошенник, закупает сейчас рекламу на этот телеграм, чтобы в дальнейшем заниматься разводняком❞, – комментировала она фальшивый аккаунт ＂Ирина Пинчук Блог＂.