Появились свежие данные о здоровье пожилого артиста. Леонид Ярмольник сообщил о своем местонахождении.

В среду 24 апреля в Сети появилась тревожная новость. На основании «записей» в телеграм-каналах некоторые средства массовой информации(СМИ) сообщили: актер Леонид Ярмольник и его жена в срочном порядке госпитализированы и находятся в больнице.

"У Леонида [Ярмольника] за последние несколько суток был сильный кашель и также повышалось давление", -– передает часть информации «Mash».

Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника~ вызвала резонанс. Поклонники всполошились, позабыв, что лучше делить на 2/4 всю опубликованную в телеграм-каналах информацию! Доверять стоит лишь проверенным СМИ!

Ожидаемо Леонид Ярмольник' всех успокоил: "тревожная новость" оказалась ложной. Поклонники выдохнули с облегчением (несколько недоумевая); началось затишье.

"Жив-здоров, на репетиции..." – выдал Ярмольник· уже актуальную и правдивую новость для работающего 24/7 СМИ(«Russia Today»).