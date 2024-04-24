Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс

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Среда 24 апреля

16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР 12:35Что происходит с певицей МакSим после тяжелой зависимости и когда она вернется на сцену 11:17Летальное ДТП и кома: заявлено о гибели скандального блогера Лены Миро 10:31Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши 08:43Назван типаж женщин, который покорит сердце неприступного Дмитрия Нагиева 06:07Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет 03:08Как подготовить кожу к беременности: рекомендации эксперта Ткаченко 00:01Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха 20:41Татьяна Буланова спасает погрязшего в долгах мужа 19:36Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей 17:48Стало известно о состоянии Елены Летучей после перенесенной операции 17:05Актрису Захарову заподозрили в новой беременности 16:01Ясновидящая закопала совершившую фатальную ошибку Кудрявцеву 14:56Пугачеву заметили с рукой между ног Галкина*: он улыбался 13:33После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду 11:47Лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось 08:07Тест: отгадайте советский фильм по кадру с женщиной в платочке 06:53Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов 03:34Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели 00:22Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае 21:46Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата 19:26Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак 15:59Сын Маслякова вышел на связь после новости об уходе ведущего 14:23Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР 13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела 18:04Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта 15:08Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР 12:18Тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов 09:08Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы 06:05Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты 03:10Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача 00:09Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля 21:05Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 18:02Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 12:10Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой 09:06Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет 06:47Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон 03:34Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки 00:17Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта
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Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс

Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс
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Появились свежие данные о здоровье пожилого артиста. Леонид Ярмольник сообщил о своем местонахождении.

В среду 24 апреля в Сети появилась тревожная новость. На основании «записей» в телеграм-каналах некоторые средства массовой информации(СМИ) сообщили: актер Леонид Ярмольник и его жена в срочном порядке госпитализированы и находятся в больнице.

"У Леонида [Ярмольника] за последние несколько суток был сильный кашель и также повышалось давление", -– передает часть информации «Mash».

Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника~ вызвала резонанс. Поклонники всполошились, позабыв, что лучше делить на 2/4 всю опубликованную в телеграм-каналах информацию! Доверять стоит лишь проверенным СМИ!

Ожидаемо Леонид Ярмольник' всех успокоил: "тревожная новость" оказалась ложной. Поклонники выдохнули с облегчением (несколько недоумевая); началось затишье.

"Жив-здоров, на репетиции..." – выдал Ярмольник· уже актуальную и правдивую новость для работающего 24/7 СМИ(«Russia Today»).

ДНИ в Telegram

24 апреля 2024, 15:57
Фото: соцсети / @yarmolnikcom
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость

Актер Игорь Ясулович делится с журналистами впечатлениями от игры.
Собранные средства будут направлены на оплату программ лечения и реабилитации артистов старшего поколения.
Никита Кукушкин, Владимир Леонченко, Артур Смольянинов, Александр Якин, Иван Викулов с удовольствием позируют на камеру.
Сокомментатором матча стал Леонид Ярмольник, представляющий попечительский совет благотворительного фонда "Артист".
Леонид Ярмольник вручает статуэтку фонда в виде Чаплина заместителю председателя правительства России Аркадию Дворковичу.
Команды радуются дружественной ничьей.
Леонид Ярмольник и капитан сборной артистов Игорь Золотовицкий в окружении прекрасных девушек из группы поддержки.
Защищать ворота доверили нападающему сборной России по хоккею Александру Овечкину.
Фьёки - существа, которые распространяют радость и переносят в атмосферу сказки.

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