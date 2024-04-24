Новые данные об УДО Михаила Ефремова поставили общественность на уши

Информация о том, что Михаил Ефремов якобы скоро освободится из колонии, дополнилась обновлением. Это поставило общественность и журналистов на уши.

Михаил Ефремов был осужден за участие в смертельном ДТП почти три года назад. В ходе судебного процесса стало известно, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Несмотря на то, что актер вел себя примерно в колонии, ему отказали в возможности выхода по условно-досрочному освобождению. Причиной этого стали нарушения режима в исправительной колонии, включая опоздания на обязательные мероприятия.

Информация о предложении УДО родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова также вызывает разногласия. Адвокаты актера не сходятся во мнениях: один утверждает, что было предложено УДО, другой же утверждает, что соответствующие документы даже не были поданы.



За время пребывания в колонии Михаил Ефремов успел разбогатеть благодаря наследству от своего дяди-концертмейстера. Он унаследовал пятикомнатные апартаменты в центре Москвы, оцененные примерно в 50 миллионов рублей, а также получил права наследства на другую квартиру стоимостью около 30 миллионов рублей.

Судьба Михаила Ефремова продолжает оставаться под угрозой неопределенности из-за отказа в УДО. Несмотря на его богатство и поведение в колонии, актеру придется оставаться за решеткой дольше, чем он мог ожидать.