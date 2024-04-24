Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет

24 апреля Юлианна Караулова отмечает свой день рождения. Наблюдать за жизнью популярной артистки довольно интересно.

В прошлом 2023 году творческая карьера Юлианны Карауловой резко пошла вверх. Знаменитость приняла участие в нескольких проектах. А величайшим триумфом певицы стала должность ведущей в программе "Кто хочет стать миллионером?".

Так в этом 2024 году Юлианна Караулова оказалась в одном ряду с такими звездами Первого канала как Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Юлия Барановская, Екатерина Андреева, Яна Чурикова, Дмитрий Хрусталев.

В этом году мы ждем от певицы хотя бы пять новых проектов, например, одним из них может стать музыкальный дуэт с Ольгой Бузовой в главной роли. Судя по вокальным данным, это может стать шедевром отечественного шоу-бизнеса. Да и в принципе ждем как можно больше новых проектов, а то Карауловой стало слишком мало в музыкальных чартах.

Сегодня россияне поздравляют певицу Юлианну Караулову с днем рождения и желают, чтобы вся ее жизнь была полна счастья, радости, позитивных эмоций, приятных встреч, изобилия, творческих взлетов и личных побед. Пусть удача всегда будет ее верным спутником, и надеемся, что в ближайшее время Юлианна Караулова превзойдет звезд Первого канала, включая Юлию Барановскую.

