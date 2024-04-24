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Среда 24 апреля

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Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет

Юлианна Караулова все хорошеет: певице исполнилось 36 лет
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24 апреля Юлианна Караулова отмечает свой день рождения. Наблюдать за жизнью популярной артистки довольно интересно.

В прошлом 2023 году творческая карьера Юлианны Карауловой резко пошла вверх. Знаменитость приняла участие в нескольких проектах. А величайшим триумфом певицы стала должность ведущей в программе "Кто хочет стать миллионером?".

Так в этом 2024 году Юлианна Караулова оказалась в одном ряду с такими звездами Первого канала как Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Юлия Барановская, Екатерина Андреева, Яна Чурикова, Дмитрий Хрусталев.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В этом году мы ждем от певицы хотя бы пять новых проектов, например, одним из них может стать музыкальный дуэт с Ольгой Бузовой в главной роли. Судя по вокальным данным, это может стать шедевром отечественного шоу-бизнеса. Да и в принципе ждем как можно больше новых проектов, а то Карауловой стало слишком мало в музыкальных чартах.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сегодня россияне поздравляют певицу Юлианну Караулову с днем рождения и желают, чтобы вся ее жизнь была полна счастья, радости, позитивных эмоций, приятных встреч, изобилия, творческих взлетов и личных побед. Пусть удача всегда будет ее верным спутником, и надеемся, что в ближайшее время Юлианна Караулова превзойдет звезд Первого канала, включая Юлию Барановскую.

ДНИ в Telegram

24 апреля 2024, 06:07
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа

Певица Юлианна Караулова.
Певец Григорий Лепс с девушками.
Певица Юлия Началова с бойфрендом.
Ведущая Ксения Собчак.
Певица Анастасия Спиридонова.
Певцы Стас Пьеха и Денис Клявер с дамами.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин.
Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией.
Композитор Игорь Крутой с женой Ольгой.
Певица Светлана Лобода.

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