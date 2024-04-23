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Вторник 23 апреля

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После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду

После слухов о разводе Маликов признал неприятную правду
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Российский певец Дмитрий Маликов поделился новостями о свой жизни, актуализировав тему, которую не принято обсуждать.

Музыкальный исполнитель поверг в шок своих поклонников заявлением. "Сплетни обо мне уже устарели, теперь ходят мифы и легенды!" — признал неприятную правду в публикации телеграм-канале Дмитрий Маликов.

Несмотря на это, о певце и дальше появляются все новые и новые актуальные сплетни: о семье, о работе, о заработке на пиаре маркетплейса. Кроме того, активно распространяются прежние слухи о разводе певца с женой, хотя их Дмитрий Маликов ни разу не признал в интервью.

Фото: Telegram / @dmitry_malikov_official

В комментариях телеграм-канала певцу настрочили лестную оду, что он гениальный и талантливый артист. Однако с одной досадной оговоркой: Дмитрий Маликов уже не тот, что раньше, ведь теперь он "торгует лицом" в рекламных роликах.

Одно время положительная репутация артиста сильно ухудшилась из-за его заработка на рекламе. Поговаривали, что ушла легенда и ходить на концерты публика расхотела.

Фото: Telegram / @dmitry_malikov_official

Наконец. Дмитрий Маликов смог обелить себя и возвыситься в глазах аудитории. Теперь она мечтает скорее увидеть его выступления, какими бы они не были.

"Это просто рекламная кампания, она пройдет и все забудут ) а песни останутся", — написал Дмитрий Маликов.

ДНИ в Telegram

23 апреля 2024, 13:33
Фото: Telegram / @dmitry_malikov_official
Telegram / @dmitry_malikov_official✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маликов с женой повеселились на публике

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