Дженнифер Лопес празднует долгожданную продажу элитного пентхауса за 25 миллионов долларов

Дженнифер Лопес готовится к особенному вечеру после продажи своего пентхауса за 25 миллионов долларов. Минувшие выходные для латиноамериканской певицы были наполнены роскошью и стилем.



Видео, опубликованное Дженнифер, демонстрировало ее захватывающий образ для предстоящей вечеринки. Возраст не помеха для Лопес в поддержании своего статуса иконы стиля.

Она восхитила публику белым платьем без рукавов кремового оттенка, которое идеально подчеркивало ее изящные формы. Звезда с удовольствием позировала перед камерой, демонстрируя свой "мамский вечер". Особое внимание привлекли дизайнерские туфли на шпильке и роскошная кожаная сумочка, ставшие идеальным дополнением к наряду.

"Мамочка идет на вечеринку," — подписала свой пост звезда. Стоит отметить. что ее появление на публике произошло вскоре после объявления о продаже пентхауса в Нью-Йорке в элитном комплексе The Whitman, как сообщило издание The New York Post. Роскошная двухэтажная резиденция была выставлена на продажу впервые в 2017 году за 26,95 миллиона долларов.

Окончательная цена и личность покупателя остаются неизвестными, хотя последняя запрашиваемая цена составляла 24,99 миллиона долларов. Пентхаус расположен в районе Номад, также известном как Мэдисон-Сквер-Норт.

По данным СМИ, Дженнифер Лопес приобрела эту роскошную недвижимость класса "люкс" около 10 лет назад, в 2014 году, за 20,1 миллиона долларов. Здание было построено 100 лет назад, в 1924 году, и содержит всего четыре квартиры. Среди соседей Лопес находится Челси Клинтон. Пентхаус имеет общую площадь 2000 квадратных метров с дополнительным открытым пространством в размере 900 квадратных метров, включая террасу на крыше, откуда открывается живописный вид на город.

В резиденции Дженнифер есть четыре спальни, 6 ванных комнат, гостиная и два винных холодильника. Возможно, знаменитая пара Беннифер до сих пор ищет новое жилье, так как в марте прошлого года Лопес и ее муж Бен Аффлек осматривали дома в Нью-Йорке.