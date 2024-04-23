Джиджи Хадид отмечает 29-летие: разбираем 5 уникальных фэшн-приемов модели

Джиджи Хадид – это не просто 29-летняя топ-модель, это икона стиля и вдохновение для многих. В ее гардеробе скрыты несколько секретов, которые помогают ей выглядеть безупречно в любой ситуации.



Первая фишка, которую стоит отметить — это предпочтение низкой посадки. Джиджи с уверенностью демонстрирует свою идеальную фигуру, выбирая джинсы, брюки-карго и юбки на низкой посадке. Этот стиль не только подчеркивает ее достоинства, но и придает образу особую легкость и непринужденность.

Вторая фишка — это любовь к трикотажным костюмам и комбинезонам. Джиджи предпочитает комфорт и качество, поэтому часто можно увидеть ее в уютных трикотажных нарядах. Ее собственный бренд Guest In Residence стал воплощением этой страсти к натуральным тканям.

Яркие свитшоты и джемперы — еще один элемент, который выделяет стиль Джиджи. Она умело сочетает комфорт с цветом, добавляя яркие акценты к своим образам. Цветные джемперы и свитшоты становятся ключевыми элементами ее гардероба, придавая образу игривость и энергию.

Монохромные образы — это еще одна из любимых фишек модели. Джиджи часто выбирает аутфиты, состоящие из элементов одного цвета или его оттенков. Этот трюк помогает ей выглядеть еще более изящно и элегантно, подчеркивая ее безупречный вкус.

И, наконец, оверсайз пиджаки. Джиджи умело играет с пропорциями, добавляя в свои образы стильные оверсайз пиджаки. Этот элемент делает образ более интересным и оригинальным, позволяя модели проявить свою индивидуальность и творческий подход к стилю.

5 фэшн-приемов Джиджи Хадид — это не просто элементы гардероба, это особая философия стиля, которая помогает ей выделяться и подчеркивать свою неповторимость. Ее умение сочетать комфорт с элегантностью и игривость с классикой делает ее настоящей звездой мировой моды.

