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Понедельник 22 апреля

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Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае

Лучше оставаться дома: Василиса Володина назвала опасные дни в мае
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Астрология исследует влияние планет на нашу жизнь, предсказывая особенности и события, которые могут произойти в определенные периоды времени.

Василиса Володина поделилась своими прогнозами на май, выделив десять дней (с 15 по 25 число) как особенно опасные и напряженные. В этот период рекомендуется быть более осторожными, избегать конфликтов и шумных событий, а также оставаться дома или на даче.

Эти дни под влиянием квадрата Меркурий-Плутон могут принести неприятные ситуации и конфликты. Также стоит обратить внимание на аспект Марса, который указывает на сложности в общественных сферах. Однако, несмотря на негативные аспекты, этот период также представляет возможности для финансового успеха и публичных выступлений.

Советы Василисы Володиной включают акцент на личные усилия и договоренности, а также поиск поддержки от известных личностей. Она подчеркивает, что удача приходит тогда, когда мы действуем, и что важно быть начеку даже в удачные моменты.

С 16 по 20 число Венера соединится с Ураном, что может принести изменения в личной жизни и финансовую неожиданность. С 20 по 25 мая Венера соединится с Юпитером, что символизирует более светлые и благоприятные времена, когда стремление к любви, отдыху и свободе становится более ярким.

Майские дни обещают быть наполненными как вызовами, так и возможностями. Следуя рекомендациям астролога, можно использовать эти периоды для личного развития, осторожности и стремления к успеху в различных областях жизни.

ДНИ в Telegram

23 апреля 2024, 00:22
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
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