Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата

Народ обожал и боготворил его светлый лик, глядя на экраны кинотеатров. Фанаты мечтали хоть раз пожать ему руку. Данила Козловский был признан не только мастером своего дела, но и одним из самых желанных актеров российского кинематографа.

За 25 лет своей карьеры заслуженный артист России неоднократно появлялся в драматическом амплуа. Его также видели в блокбастерах, мелодрамах, цепочке многообразных фильмов, которой рано или поздно пришел бы конец. В последнее время Данила Козловский перестал сиять на ковровых дорожках вместе с элитой российского шоу-бизнеса и ушел в тень.

Причем ушел он очень осторожно, явно не перенимая пример иноагента Максима Галкина, которому Данила Козловский публично выражал благодарность и восхищение еще пару лет назад. Народ с нетерпением ждал, что звезда фильма "Чернобыль" обрадует новой отснятой работой. Однако у мужчины оказались планы с иным вектором.

Напарник артиста по музыкальному спектаклю FRANK, режиссер Савва Савельев, разместил в официальном аккаунте пост, что в апреле его гастроли с Козловским завершились.

Без единого слова о родине друг Данилы отметил, что дальше их ждет Амстердам, Цюрих, Барселона, Ереван, Тбилиси, Женева, Астана, Алматы, Ташкент, Эстепона и "дальше, дальше, дальше". Из этого следует, что актер Козловский достиг точки невозврата, воздерживаясь от появления родных краях, чтобы порадовать новых зрителей.

Неужели во всем этом виновата Оксана Акиньшина?

Когда начались его слухи о романе с кинозвездой, они вместе стали скрываться от желчных замечаний публики. Что это было, романтическое чувство или же Данила Козловский нашел в коллеге родную душу, которая на него повлияла, вопрос остается открытым.