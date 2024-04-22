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Понедельник 22 апреля

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Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак

Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак
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После развода с Максимом Виторганом светская львица Ксения Собчак могла сто тысяч раз пожалеть об этом и восстановить союз. Видимо, желания не возникло.

Российский актер театра и кино Максим Виторган в молодости выглядел совершенно посредственным человеком, вызывающим антипатию у публики. Однако все изменилось, когда с ним стала строить совместную жизнь Ксения Собчак и привела его в порядок.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Однако союз с популярной блондинкой продержался всего шесть лет. Затем Ксения Собчак ушла от артиста и перестала с ним жить, в результате чего Максим Виторган снова стал неприятным для публики.

На месте Собчак в роли невесты успела побывать и другая популярная блондинка — Нино Нинидзе. Виторган вновь похорошел, но после расставания с избранницей снова превратился в совершенно заурядного скатившегося мужчину.

Наконец, Максим Виторган решил привлечь внимание публики новым роликом, словно намекая, что стал пользоваться симпатией у женщин. "Вы спрашивали что такое "природный магнетизм"?" — написал в микроблоге российский актер театра и кино.

На видео он смачно прислонился лицом к стеклу, а с противоположной стороны стекла на него полетели женские трусы.

Фото: соцсети / @mvitorgan

Первыми на Виторгана полетели белые трусы из кружева. Вторыми — розовые трусы с белым кружевом. Третьими — черные трусы с розовым принтом. Четвертыми — белые трусы с коричневым принтом.

В итоге Максим Виторган внезапно остался без трусов и скатился вниз по стеклу.

Фото: соцсети / @mvitorgan

Вот что потеряла Ксения Собчак после шести лет брака. Как и в молодости, Максим Виторган остался совершенно посредственным человеком, вызывающим антипатию у публики.

ДНИ в Telegram

22 апреля 2024, 19:26
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

В столице состоялся предпремьерный показ спектакля "В городе Лжедмитрове"
Режиссером постановки выступил Максим Виторган
Актер Алексей Кортнев
Актеры Павел Мордюков и Алексей Кортнев
Актеры Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина
Актриса Кристина Бабушкина
Актеры Алексей Кортнев и Сергей Белоголовцев
Актеры Сергей Белоголовцев, Наталья Вдовина, Кристина Бабушкина, певец Алексей Кортнев, участники группы "Несчастный случай" Павел Мордюков, Дмитрий Чувелев и Сергей Чекрыжов (слева направо на втором плане), режиссер-постановщик спектакля "В городе Лжедмитрове" Максим Виторган и актер Никита Санаев (слева направо на первом плане) после предпремьерного показа научно-фантастического музыкального спектакля "В городе Лжедмитрове"

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