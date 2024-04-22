Виторган внезапно оказался без трусов: вот что потеряла Собчак

После развода с Максимом Виторганом светская львица Ксения Собчак могла сто тысяч раз пожалеть об этом и восстановить союз. Видимо, желания не возникло.

Российский актер театра и кино Максим Виторган в молодости выглядел совершенно посредственным человеком, вызывающим антипатию у публики. Однако все изменилось, когда с ним стала строить совместную жизнь Ксения Собчак и привела его в порядок.

Однако союз с популярной блондинкой продержался всего шесть лет. Затем Ксения Собчак ушла от артиста и перестала с ним жить, в результате чего Максим Виторган снова стал неприятным для публики.

На месте Собчак в роли невесты успела побывать и другая популярная блондинка — Нино Нинидзе. Виторган вновь похорошел, но после расставания с избранницей снова превратился в совершенно заурядного скатившегося мужчину.

Наконец, Максим Виторган решил привлечь внимание публики новым роликом, словно намекая, что стал пользоваться симпатией у женщин. "Вы спрашивали что такое "природный магнетизм"?" — написал в микроблоге российский актер театра и кино.

На видео он смачно прислонился лицом к стеклу, а с противоположной стороны стекла на него полетели женские трусы.

Первыми на Виторгана полетели белые трусы из кружева. Вторыми — розовые трусы с белым кружевом. Третьими — черные трусы с розовым принтом. Четвертыми — белые трусы с коричневым принтом.

В итоге Максим Виторган внезапно остался без трусов и скатился вниз по стеклу.

Вот что потеряла Ксения Собчак после шести лет брака. Как и в молодости, Максим Виторган остался совершенно посредственным человеком, вызывающим антипатию у публики.